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Бавария Мюнхена - босс Ян-Кристоф Дреезен воодушевлен новой схемой Лиги чемпионов, считая, что она добавит азарта в групповой этап. Заменяя групповые матчи на структуру лиги из 36 команд, старые "бессмысленные" игры в конце группового этапа, когда первые два места уже определены после четырех матчей, останутся в прошлом. Дреезен предвкушает напряженные моменты, так как в плей-офф пройдут только восемь лучших команд. Этот сдвиг в формате был объявлен на встрече в Мюнхене, где Бавария объявила о партнерстве с MAN для электрической грузовик и автобусной зарядной станции на Альянц Арене.

Главная цель Баварии Мюнхена: попасть в топ-8

"Мы вступаем в увлекательное путешествие. Переход от традиционного группового этапа с домашними и выездными матчами к этому новому формату лиги станет для нас совершенно новой игрой", - сказал Дреезен. В четверг каждая из 36 команд будет соперничать с восемью разными оппонентами в Монако. Четыре корзины будут содержать команды, из которых будут выбраны две команды из каждой. В отличие от предыдущего формата, команды сталкивались с тремя оппонентами и играли шесть матчей в целом на групповом этапе. Дреезен ожидает, что этот ребрендинг сохранит азарт на групповом этапе дольше.

Главная цель Баварии Мюнхена - напрямую пройти в 1/8 финала. Дреезен подтвердил: "Вы можете на это поспорить! Наша цель - попасть в элитную восьмерку". Это также означало бы, что они бы пропустили два раунда плей-офф. Команды, занявшие девятое место, должны будут сыграть дома и в гостях, чтобы пробиться в 1/8 финала. Бавария полна решимости к новому сезону Лиги чемпионов, так как финал состоится на мюнхенской Альянц Арене 31 мая 2025 года.

"Дреезен упомянул, что футбольная команда Баварии Мюнхена с нетерпением ждет предстоящего сезона Лиги чемпионов из-за захватывающих изменений в формате".

"С целью попасть в топ-8 футбольная команда Баварии Мюнхена интенсивно готовится к пересмотренным матчам группового этапа".

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