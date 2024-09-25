Ожидается, что в предстоящем году в сфере перевозки почты произойдет значительный рост.

Начиная с нового года, вы можете заметить рост тарифов на почтовые услуги в Германии. Федеральное сетевое агентство планирует утвердить повышение цен на письма примерно на 10,5%. Это повышение следует за последним в 2022 году, когда цены выросли на 4,6%. Однако точные тарифы для разных типов писем все еще находятся на рассмотрении почты.

Рост затрат почты, как обязательного поставщика услуг, играет значительную роль в этом повышении цен. Доставка посылок по всей Германии, в том числе в отдаленные районы, где почтальоны тратят много времени на дорогу, обходится дорого.

На данный момент стандартное письмо весом до 20 грамм стоит 85 центов в Германии, компактное письмо весом до 50 грамм стоит 1 евро, а почтовая карточка стоит 70 центов. Эксперты отрасли прогнозируют, что в ближайшее время стандартное письмо может стоить до 95 центов. Однако фактическая стоимость может отличаться, так как почта может по-разному корректировать тарифы для разных типов писем.

Цены на посылки также могут вырасти

Правительство Германии установило предел для тарифов на стандартное письмо в размере 1 евро. Общий рост всех ожидаемых отправлений не должен превышать 10,5%. Сетевое агентство должно утвердить новые тарифы на почтовые услуги к концу года, и они будут действительны в течение двух лет.

Посылки, обрабатываемые DHL, крупнейшим игроком на рынке почтовых услуг, также могут стать дороже. В секторе посылок Сетевое агентство, скорее всего, предоставит DHL право на повышение цен примерно на 7,2%.

Это изменение цен применяется только к посылкам, отправляемым частными клиентами в почтовых отделениях или через автоматические машины. DHL может самостоятельно устанавливать цены на отправку посылок бизнес-клиентам без предварительного одобрения Сетевого агентства.

Точная дата повышения тарифов на почтовые отправления для частных клиентов еще не определена. В отличие от сектора писем, DHL сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны более крупных компаний, занимающихся посылками, что обеспечивает альтернативные варианты для почтовых клиентов.

Письма теряют свою актуальность

В цифровую эпоху письма постепенно теряют свою актуальность, так как люди все чаще используют цифровые коммуникации, такие как чаты или электронную почту, что привело к постепенному снижению объема писем со временем. В 2022 году почта перевезла примерно 5,9 миллиарда писем, что на треть меньше, чем десять лет назад (7,8 миллиарда). В эту цифру не включена рекламная почта.

С другой стороны, спрос на посылки растет, особенно из-за роста интернет-торговли. В 2023 году DHL доставила около 1,7 миллиарда посылок в Германии, что почти вдвое больше, чем в 2013 году, когда компания перевозила один миллиард посылок. Кажется, что эти тенденции - меньше писем и больше посылок - сохранятся в будущем.

Федеральное сетевое агентство, ответственное за регулирование почтовых услуг в Германии, должно утвердить повышение цен на 7,2% для отправки посылок DHL, адресованных частным клиентам, использующим почтовые отделения или автоматические машины. Это решение следует за аналогичным разрешением на повышение тарифов на почтовые услуги, запланированным почтой с нового года.

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