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КультураНовостиДата начала

Ожидается, что телевидение вернется к сентябрю.

 and  Melissa Williams
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Лука восторгается своим возвращением на телевидение с шоу под названием "Что скрывается внутри?"
Лука восторгается своим возвращением на телевидение с шоу под названием "Что скрывается внутри?"

- Ожидается, что телевидение вернется к сентябрю.

Люк Мокридж (35) возвращается в мир телевидения со своим шоу на старом канале Sat.1, и это произойдет уже скоро. Как подтвердило Sat.1 в среду, его новое комедийное шоу-квиз "Что внутри коробки?" стартует в четверг, 12 сентября.

Семнадцать юмористов разгадывают загадку

Sat.1 намекал на формат шоу во время Screenforce Days, не вдаваясь в подробности. Теперь канал поделился более подробной информацией: Семнадцать комедиантов будут пытаться разгадать содержимое таинственной коробки. Они должны решать загадки, созданные зрителями, и делать ставки на основе фразы-ответа. Если загадка остается неразгаданной, ее автор получает 500 евро.

Мокридж будет вести программу на своем старом канале, давая подсказки и подсказки участникам. На данный момент запланировано десять эпизодов (выход в четверг в 23:00 на Sat.1 и Joyn). Регулярными участниками станут Мелтем Каптан (44) и Мартин Клемпнов (50), которых будут дополнять приглашенные гости, такие как Симон Гозейоханн (48), Вигальд Бонинг (57), Янине Кунце (50), Симон Pearce (43), Эко Фреш (40) и Гуидо Канц (53), среди прочих.

Возвращение Люка Мокриджа на маленький экран

Для Люка Мокриджа ведение "Что внутри коробки?" знаменует возвращение на телевидение после почти трех лет. Его бывшая партнерша выдвинула серьезные обвинения против него в сентябре 2021 года, которые он опроверг. Прокуратура Кёльна закрыла дело, но Мокридж в основном избегал публичности после этого. Несмотря на это, он снова начал гастролировать в 2022 году, но в основном избегал телевидения.

До этого комик был постоянной фигурой на Sat.1 в течение многих лет, ведя шоу "Люк! Неделя и я!" с 2015 по 2017 год, а также "Люк! Школа и я!" с 2017 по 2021 год и множество других шоу.

Премьера нового комедийного шоу-квиза Люка Мокриджа "Что внутри коробки?" назначена на четверг, 12 сентября. Об этом в среду сообщило Sat.1.

В преддверии шоу семнадцать комедиантов будут пытаться решить загадки, созданные зрителями, и угадать содержимое таинственной коробки, с возможным выигрышем в 500 евро за неразгаданные загадки.

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