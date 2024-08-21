- Ожидается, что на уличном фестивале Ибуга придет 10 000 человек

Для фестиваля стрит-арта Ibug 2022 организаторы ожидают около 10 000 посетителей. Если количество посетителей достигнет 8 000 человек, то финансовых проблем не возникнет, заявил член комитета Ibug Мартин Лангхоф в Ризе, где фестиваль проходит в этом году.

С 9 августа международные художники занимаются созданием граффити, инсталляций, скульптур или мультимедийных произведений на территории Muskator Works. Один из участков территории, ранее служивший котельной для завода, будет использоваться как художественная галерея.

Требуются волонтеры

Территория фестиваля будет открыта в два уик-энда - с 30 августа по 1 сентября и с 6 по 9 сентября. Это 19-й фестиваль Ibug, преобразующий промышленные отходы в краткосрочные художественные выставки. Продажа билетов продолжается, и организаторы все еще ищут волонтеров, как было объявлено.

Фестиваль в Лейпциге в прошлом году посетило около 20 000 человек за три уик-энда, побив предыдущие рекорды. В этом году ожидается меньшее количество посетителей из-за сокращения срока проведения.

20-я годовщина фестиваля Ibug запланирована на 2023 год в Хемнице. Следующий раз Ibug вернется в Ризе в 2026 году, используя оставшуюся территорию Muskator, согласно планам.

Большое количество волонтеров будет необходимо для обеспечения бесперебойной работы в течение двух уик-эндов фестиваля. Несмотря на то, что ожидаемое количество посетителей в 10 000 человек меньше, чем рекорд прошлого года, это указывает на более управляемое событие в этом году.

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