- Ожидается, что к концу года "Варта" вернется к нормальному курсу.

Процесс реструктуризации компании Varta становится более прозрачным. Как заявил представитель Varta, для представления контракта в суд банкротства необходимо достичь соглашения между всеми сторонами и получить одобрение Федерального картельного ведомства. Этот процесс может занять несколько недель. Кроме того, для завершения стратегии реструктуризации потребуются несколько дополнительных месяцев. Ожидается, что процесс будет завершен к концу этого года.

Varta объявила о соглашении с кредиторами и финансистами на выходных. Центральные аспекты плана реструктуризации включают сокращение долга и привлечение новых средств, в том числе от производителя спортивных автомобилей Porsche. Если все пойдет хорошо, план должен обеспечить финансовую стабильность для Varta AG до конца 2027 года. Также планируется сократить административный персонал.

Varta начала процедуры предбанкротной реструктуризации в июле. В попытке остаться на плаву компания также планирует ликвидировать своих первоначальных акционеров. Акции Varta резко упали после объявления в прошлом месяце. Компания, базирующаяся в Элвангене, Швабия, в настоящее время насчитывает около 4000 сотрудников.

Проблемы накапливались в течение некоторого времени

Крупнейший производитель аккумуляторов испытывал трудности в течение некоторого времени из-за различных факторов. Спрос на небольшие литий-ионные кнопочные батареи, например, для наушников, крайне непредсказуем. Кроме того, компания жаловалась на дешевую конкуренцию из Китая. К тому же, в феврале системы компьютеров компании были взломаны, что привело к недельным сбоям в производстве. Однако подозреваются и ошибки управления.

За девять месяцев 2023 года Varta получила около 554 миллионов евро выручки. Однако из-за хакерской атаки текущие бизнес-фигуры недоступны. Показатели за квартал 2024 года запланированы на 30 августа, а финансовый отчет за 2023 год ожидается к концу октября.

Кризис в компании Varta потребовал плана реструктуризации, который, как ожидается, займет несколько недель на составление и получение одобрения Федерального картельного ведомства. При успешном завершении план должен обеспечить финансовую стабильность для Varta AG до конца 2027 года, но компания сталкивается с множеством вызовов уже некоторое время, в том числе непредсказуемый спрос на небольшие литий-ионные кнопочные батареи, дешевая конкуренция из Китая и инцидент с хакерской атакой, который вызвал недельные сбои в производстве.

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