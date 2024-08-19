Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиКризис

Ожидается, что к концу года "Варта" вернется к нормальному курсу.

Ситуация в Варте recently усугубилась, что привело к обнаружению возможного лекарства, гарантирующего continuation деятельности battery компании. Однако это может потребовать нескольких дополнительных месяцев, чтобы уладить все детали.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут
Порше, известный своими спортивными автомобилями, также занимается реставрацией Варта.
Порше, известный своими спортивными автомобилями, также занимается реставрацией Варта.

- Ожидается, что к концу года "Варта" вернется к нормальному курсу.

Процесс реструктуризации компании Varta становится более прозрачным. Как заявил представитель Varta, для представления контракта в суд банкротства необходимо достичь соглашения между всеми сторонами и получить одобрение Федерального картельного ведомства. Этот процесс может занять несколько недель. Кроме того, для завершения стратегии реструктуризации потребуются несколько дополнительных месяцев. Ожидается, что процесс будет завершен к концу этого года.

Varta объявила о соглашении с кредиторами и финансистами на выходных. Центральные аспекты плана реструктуризации включают сокращение долга и привлечение новых средств, в том числе от производителя спортивных автомобилей Porsche. Если все пойдет хорошо, план должен обеспечить финансовую стабильность для Varta AG до конца 2027 года. Также планируется сократить административный персонал.

Varta начала процедуры предбанкротной реструктуризации в июле. В попытке остаться на плаву компания также планирует ликвидировать своих первоначальных акционеров. Акции Varta резко упали после объявления в прошлом месяце. Компания, базирующаяся в Элвангене, Швабия, в настоящее время насчитывает около 4000 сотрудников.

Проблемы накапливались в течение некоторого времени

Крупнейший производитель аккумуляторов испытывал трудности в течение некоторого времени из-за различных факторов. Спрос на небольшие литий-ионные кнопочные батареи, например, для наушников, крайне непредсказуем. Кроме того, компания жаловалась на дешевую конкуренцию из Китая. К тому же, в феврале системы компьютеров компании были взломаны, что привело к недельным сбоям в производстве. Однако подозреваются и ошибки управления.

За девять месяцев 2023 года Varta получила около 554 миллионов евро выручки. Однако из-за хакерской атаки текущие бизнес-фигуры недоступны. Показатели за квартал 2024 года запланированы на 30 августа, а финансовый отчет за 2023 год ожидается к концу октября.

Кризис в компании Varta потребовал плана реструктуризации, который, как ожидается, займет несколько недель на составление и получение одобрения Федерального картельного ведомства. При успешном завершении план должен обеспечить финансовую стабильность для Varta AG до конца 2027 года, но компания сталкивается с множеством вызовов уже некоторое время, в том числе непредсказуемый спрос на небольшие литий-ионные кнопочные батареи, дешевая конкуренция из Китая и инцидент с хакерской атакой, который вызвал недельные сбои в производстве.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Разногласия по почтовому банковскому делу: слушание перенесено
Экономика

Разногласия по почтовому банковскому делу: слушание перенесено

- Разногласия по почтовому банковскому делу: слушание перенесено Апелляционный суд в Кёльне отложил принятие решения в споре о компенсации между Deutsche Bank и бывшими акционерами Postbank на 23 октября, сославшись на необходимость дополнительных размышлений. Изначально суд опасался вынести вердикт в этот конкретный день (Дело No: 13 U 166/11 и

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вооружённые силы Украины сталкиваются с упорным сопротивлением в Чайковском Яру, главного поля боя,...
Экономика

Россия должна покрывать расходы на защиту от собственных военных сил.

Помощь Украине должна быть усилена в основном за счет процентов с замороженных российских фондов, а не за счет федерального бюджета - якобы финансовой стратегии.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
7-Формат, расположенный в Токио, снятый в апреле 2019 года
Экономика

Гигант магазинов Circle K Eyeing объединяется с 7-Eleven

Владелец Circle K, сервисных станций Канады, сделал предложение о покупке 7-Eleven, что может стать крупнейшей иностранной сделкой по приобретению японской компании в истории.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Локомотив Канадской национальной железной дороги тянет поезд через Монреаль
Экономика

Ожидающееся прекращение крупных железнодорожных работ в Канаде может привести к финансовым последствиям, распространяющимся на США.

Над железнодорожной системой Канады на этой неделе нависла угроза нарушений, что может повлечь значительный экономический ущерб. Два крупнейших железнодорожных перевозчика страны предупредили своих сотрудников из профсоюза Teamsters, количество которых avoит 10 000 человек, об увольнении в...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Многие позиции учащихся остаются незанятыми в ремесленных мастерских МВ.
Федеральные земли Германии

В "МВ-Рукоделии" предоставлено 550 возможностей для обучения

Многие предприятия продолжают проводить собеседования на предстоящий период обучения. Широкие возможности трудоустройства сохраняются в специализированных профессиях. Палаты предлагают руководство в принятии решений о выборе.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Оlaf Шольц, канцлер, аплодировал бременцам по случаю приобретения ими гражданства в местном...
Федеральные земли Германии

Канцлер Шолц говорит о значительных шансах для страны с иммигрантским населением.

Недавно введённые regulations якобы упрощают процесс получения гражданства в Германии. Канцлер считает это изменение давно назревшим.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания
Панорама

Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания

Четверо людей, находящихся на психиатрическом лечении в Нижней Баварии, сбежали. Полиция усердно преследует многочисленные образцы вещественных доказательств, полученные от потенциальных свидетелей. На данный момент ведутся дискуссии о последствиях.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Непокорный человек в пекарне был эффективно подавлен с помощью электрошокера.
Федеральные земли Германии

Правоохранители вмешиваются в несанкционированный вход в пекарню с помощью электрического удара.

В полночь, взломщик проникает в пекарню, представляя собой паршивое деяние. Прибытие полиции fator к подавлению его, но они терпят неудачу.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно