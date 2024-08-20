управление, лидерство или управление, в зависимости от контекста - Ожидается, что электронная регистрация домашнего адреса начнется примерно в середине октября.

Жители Берлина скоро получат возможность цифровой регистрации своего жилья. Сенатская канцелярия объявила, что этот сервис должен заработать уже к середине октября. Это означает, что посещение гражданского офиса больше не будет обязательным.

Регистрация нового места жительства является одной из самых часто используемых и важных административных задач в Берлине, с примерно 500 000 заявок в год. Ответственные власти ожидают положительной реакции на этот новый онлайн-сервис и считают, что он облегчит гражданам запись на прием в гражданский офис по другим вопросам.

В настоящее время запись на прием в гражданский офис является проблемой. Берлину еще далеко до его долгосрочной цели по обеспечению таких записей в течение 14 дней по запросу. Мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС) и другие политики надеются приблизиться к этой цели с помощью цифровизации других услуг. В конце концов, люди, которые могут решить свои дела онлайн, не нуждаются в личном приеме в офисе.

Введение цифровой услуги регистрации места жительства в Интернете, скорее всего, упростит процесс для 500 000 ежегодных заявителей в Берлине. С онлайн-записью жители Берлина смогут сэкономить время и избежать возможных очередей, так как город работает над достижением цели по обработке административных вопросов в течение 14 дней онлайн.

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