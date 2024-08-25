- Ожидается аукцион жилой недвижимости и связанной с ней земли в стране.

Ожидается увеличение принудительных продаж недвижимости, согласно Ассоциации домовладельцев в Рейнланд-Пфальце, из-за растущих процентных ставок. Об этом сообщил спикер ассоциации Ральф Шёнфельд агентству «Дойче Прессе-Агентур» в Майнце. Ранее, благодаря низким ставкам, займы на ипотеку были доступны, но теперь этот период закончился, и домовладельцы сталкиваются с высокими платежами по новым или продленным займам, что может привести к принудительной продаже недвижимости.

Принудительная продажа недвижимости является стратегией кредиторов для возвращения своих инвестиций. Это происходит, когда домовладельцы испытывают финансовые трудности, не могут справиться с ипотечными платежами или имеют задолженность. В этом случае кредитор инициирует процесс принудительной продажи в местном суде. Минимальная цена недвижимости определяется по оценке.

По данным Министерства юстиции, в первой половине 2024 года в Рейнланд-Пфальце было выставлено на продажу около 239 объектов недвижимости через принудительные аукционы. В предыдущем году было 467 одобрений, а в году, предшествующем ему, - 490. В 2021 году состоялось 476 принудительных аукционов, как было указано в ответе на парламентский запрос фракции «Свободные избиратели» в Майнце.

Ассоциация домовладельцев в Рейнланд-Пфальце ожидает увеличения количества принудительных продаж недвижимости, как сообщает агентство «Дойче Прессе-Агентур» в Майнце. Кредиторы часто прибегают к принудительной продаже недвижимости, когда домовладельцы испытывают финансовые трудности, как указано в Министерстве юстиции.

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