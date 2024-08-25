Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкое пресс-агентство

Ожидается аукцион жилой недвижимости и связанной с ней земли в стране.

Несмотря на скромный рост, который еще незначительно не усилил показатели.editorial distortion в продаже жилья, ожидается рост этой тенденции в результате увеличения процентных ставок.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

- Ожидается аукцион жилой недвижимости и связанной с ней земли в стране.

Ожидается увеличение принудительных продаж недвижимости, согласно Ассоциации домовладельцев в Рейнланд-Пфальце, из-за растущих процентных ставок. Об этом сообщил спикер ассоциации Ральф Шёнфельд агентству «Дойче Прессе-Агентур» в Майнце. Ранее, благодаря низким ставкам, займы на ипотеку были доступны, но теперь этот период закончился, и домовладельцы сталкиваются с высокими платежами по новым или продленным займам, что может привести к принудительной продаже недвижимости.

Принудительная продажа недвижимости является стратегией кредиторов для возвращения своих инвестиций. Это происходит, когда домовладельцы испытывают финансовые трудности, не могут справиться с ипотечными платежами или имеют задолженность. В этом случае кредитор инициирует процесс принудительной продажи в местном суде. Минимальная цена недвижимости определяется по оценке.

По данным Министерства юстиции, в первой половине 2024 года в Рейнланд-Пфальце было выставлено на продажу около 239 объектов недвижимости через принудительные аукционы. В предыдущем году было 467 одобрений, а в году, предшествующем ему, - 490. В 2021 году состоялось 476 принудительных аукционов, как было указано в ответе на парламентский запрос фракции «Свободные избиратели» в Майнце.

Ассоциация домовладельцев в Рейнланд-Пфальце ожидает увеличения количества принудительных продаж недвижимости, как сообщает агентство «Дойче Прессе-Агентур» в Майнце. Кредиторы часто прибегают к принудительной продаже недвижимости, когда домовладельцы испытывают финансовые трудности, как указано в Министерстве юстиции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Убежище не является жильем, но оно защищает бездомных от жизни на улицах.
Федеральные земли Германии

Примечательно, что в стране значительно возросло число бездомных.

Хотя есть приют, количество бездомных в NRW значительно возросло, что свидетельствует о том, что у них нет собственного жилья.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
"Это служит ярким сигналом".
Федеральные земли Германии

"Это служит ярким сигналом".

- "Это служит ярким сигналом". Сперва было пять контратак, **потом игроки «Брауншвейга» столкнулись с недовольством своих собственных зрителей в присутствии фанатского сектора. "Я полностью понимаю чувства болельщиков. Они хотят чего-то другого", - сказал защитник Яннис Николау после разочаровывающего поражения 0:5 от «Кёльна». Поражение 1:5

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Несложные предупреждения о краже, выданные ADAC из-за нарушения безопасности
Федеральные земли Германии

Несложные предупреждения о краже, выданные ADAC из-за нарушения безопасности

- Несложные предупреждения о краже, выданные ADAC из-за нарушения безопасности Ассоциация помощи на дороге (ADAC) выделяет потенциальные риски безопасности в автомобилях, использующих систему Keyless-Go. По их заявлению, преступники могут усилить радиоволны, излучаемые ключом с помощью подходящего устройства, расширяя их более чем на 300 метров. В результате автомобиль можно разблокировать в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
LANDAU ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС ВОЗМОЖНО БУДЕТ УПОЛОВИНЕН ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВОГО ОБЪЕДИНЕННОГО БЮДЖЕТА
Федеральные земли Германии

Экономические вопросы предупреждения о возможном сокращении инициатив помощи

В сущности, малые и средние предприятия (МСП) в значительной степени зависят от грантов. Во время дискуссий о бюджете альянс Зеленых и Черных должен сделать сбережения. Бизнес решительно возражает против возможных сокращений.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Убежище не является жильем, но оно защищает бездомных от жизни на улицах.
Федеральные земли Германии

Примечательно, что в стране значительно возросло число бездомных.

Хотя есть приют, количество бездомных в NRW значительно возросло, что свидетельствует о том, что у них нет собственного жилья.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В течение двух с половиной десятилетий "пустая банка" ZDF была основным продуктом.
Культура

В течение двух с половиной десятилетий "пустая банка" ZDF была основным продуктом.

- В течение двух с половиной десятилетий "пустая банка" ZDF была основным продуктом. Завтракать за столом в компании советов по кулинарии, садоводству, новостей из политики, экономики и общества — вот секрет успеха утренней программы "Volle Kanне" ZDF, которая уже 25 лет радует своих зрителей. Миллионы людей включают

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
"Это служит ярким сигналом".
Федеральные земли Германии

"Это служит ярким сигналом".

- "Это служит ярким сигналом". Сперва было пять контратак, **потом игроки «Брауншвейга» столкнулись с недовольством своих собственных зрителей в присутствии фанатского сектора. "Я полностью понимаю чувства болельщиков. Они хотят чего-то другого", - сказал защитник Яннис Николау после разочаровывающего поражения 0:5 от «Кёльна». Поражение 1:5

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Из-за вопросов безопасности, согласно последнему отчету, аэропорт Бен-Гурион меняет траектории...
Политика

Перенаправление воздушного движения: аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве делает изменения

Север Израиля испытывает предупреждение о ракетной атаке, в результате чего Бен-Гурионский аэропорт принимает меры.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно