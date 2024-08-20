- Ожидает дополнительного досуга для поездки в Марбелью

Боб Ханнинг чувствует себя хорошо, имея больше свободного времени после того, как ушел из тренеров дебютанта Бундеслиги VfL Potsdam. "Ладно, пришло время двигаться дальше и отправляться в новое приключение", - сказал он в видео-сообщении в Instagram. "Я изучал варианты перелета в Марбелью в ноябре и декабре - то, что я не мог сделать, пока был тренером в течение последних 30 лет", - продолжил он.

После повышения Ханнинг принял решение отказаться от тренерских обязанностей в команде по гандболу в Потсдаме. Однако он все еще будет занимать пост генерального директора второй команды Füchse Berlin. Но больше всего Ханнинг хочет сосредоточиться на себе и своем благополучии. "Я уже погрузился. Бывший юный игрок моей команды, Флориан Цинн, теперь мой личный тренер. Я даже нанял его. В сущности, мы поменялись ролями. Он тренирует меня два раза в неделю", - рассказал он газете Bild.

После ухода из тренеров Боб Ханнинг выразил желание следить за Бундеслигой, сказав: "Я слежу за захватывающими матчами в немецкой Бундеслиге". Продолжая свой новый образ жизни, Ханнинг планирует посетить матч Бундеслиги в свое свободное время, сказав: "Я с нетерпением жду посещения матча Бундеслиги в ближайшее время, чтобы насладиться энергичной атмосферой и товариществом среди болельщиков".

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