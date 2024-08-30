- Ожидаемые перспективы управления земельными ресурсами на собрании земледельцев

Каждый год фермеры в Шлезвиг-Гольштейне собираются на Ежегодном собрании фермеров. Прибытие Министра-президента Даниила Гюнтера (ХДС) в 10:00 в пятницу вызывает большой ажиотаж. После встречи с Клаус-Петера Лихтом, главой Государственной ассоциации фермеров, на его ферме в марте, Гюнтер обещал сделать конкретные объявления на этом собрании. Государственная администрация стремится предоставить фермерам больше автономии, тем самым признавая и ценивая их сельскохозяйственные усилия в Шлезвиг-Гольштейне.

На открытии сельскохозяйственной выставки Норла в Рендсбурге накануне Лихт ясно выразил свои ожидания главе правительства. "Я сказал ему прямо", - сказал Лихт, "это момент для честности. Я также жду компромисса".

Тепло воздуха было заметно, когда фермеры собирались снаружи, с нетерпением ожидая объявлений Министра-президента Гюнтера. После того, как он выполнил свои обещания, Гюнтер выразил надежду, что новые политики улучшат производительность ферм Шлезвиг-Гольштейна, существенно повлияв на качество воздуха и общую окружающую среду.

Читайте также: