- Ожидаемые климатические условия на летний сезон в Рейнланд-Пфальц и Саарланд

Немецкая метеорологическая служба (ДМС) обещает ясное небо над Пфальцем и Сааром в ближайшие дни. Начало рабочей недели будет отмечено температурами от 21 до 26 градусов Цельсия, согласно ДМС. Погода будет в основном солнечной и сухой. Ночью температура упадет до 12-7 градусов Цельсия. Во вторник метеорологи предсказывают летние условия: они прогнозируют пиковые температуры от 24 до 28 градусов Цельсия с солнечной и сухой погодой.

В среду прогноз обещает в основном ясное небо с высокими облаками и тонкими кучевыми облаками. ДМС прогнозирует температуру от 28 до 31 градуса Цельсия, с прогнозируемым максимумом 26 градусов Цельсия в районе Эйфеля.

Ближайший прогноз погоды от ДМС обещает подобные условия в Пфальце и Сааре, с дальнейшим повышением температуры. Для тех, кто интересуется погодой, ДМС прогнозирует температуру от 28 до 31 градуса Цельсия в среду.

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