Ожидаемый высокий уровень воды в Саксонии

В Чехии и Польше из-за сильных дождей произошли серьезные наводнения. Воды затопили дома, гаражи и улицы, что привело к эвакуации двух деревень в Польше. Германия также готовится к последствиям, а Саксония ожидает значительного роста уровней воды. По данным wetter.de, в субботу ожидаются проливные дожди в восточной части Германии от Саксонии до Южного Баварии, которые позже в течение дня переместятся к Альпам.

В Саксонии ожидаются сильные дожди, которые могут привести к наводнениям, как это уже произошло в Польше и Чехии. Уровни воды в Эльбе в Саксонии, скорее всего, повысятся из-за этих сильных дождей. Саксонский государственный центр по контролю за наводнениями прогнозирует, что к субботе вечером будет достигнут уровень предупреждения 1 на станции Шёна, а в Дрездене это произойдет примерно в начале воскресенья. Наивысшие уровни воды на саксонских станциях Эльбы ожидаются в среду и четверг следующей недели.

Срочность удаления мусора с обрушенного участка Дрезденского Каролобridges очевидна. Время поджимает, как заявил в пятницу вечером spokesman пожарной службы Михаэль Клаhre. К воскресенью в Дрездене будет достигнут уровень предупреждения 1. К среде может быть достигнут уровень 3, и уровень воды в Эльбе может подняться до шести-семи метров, что значительно выше нормального уровня в два метра.

Специализированная компания активно работает над удалением мусора. План состоит в том, чтобы очистить всю зону участка C моста, за исключением того, что обрушилось в реку ранним утром в среду, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения от предстоящего наводнения. Работа должна быть завершена к вечеру воскресенья.

Сильные дожди в пострадавших районах вызывают беспокойство, так как они вызывают увеличение Эльбы. Причиной является сильный дождь в водосборных бассейнах Эльбы и Влтавы в Чехии.

Сильные дожди в Чехии

В Польше и Чехии интенсивные дожди привели к наводнениям. Новостное агентство CTK сообщает, что третий уровень предупреждения о наводнении "угроза" объявлен для примерно 20 ручьев и рек. В других местах внезапные сильные дожди также вызвали наводнения. Чешское телевидение опубликовало 10 изображений из деревни Микуловице возле польской границы, показывающих, как воды наводнений проникли в дома, гаражи и улицы ранним утром.

"Вода текла с окружающих полей в деревню", - сообщается. Местное пожарное управление предложило жителям возможность укрыться в спортивном зале, но никто пока не воспользовался этой возможностью.

С пятницы вечером пожарные начали строить стены защиты от наводнений в Южной Чехии в Будейовицах. Они наполняют мешки с песком вдоль реки Малта и строят префабрикованный барьер вдоль реки Влтавы. Метеорологи прогнозируют, что уровни рек в Чехии будут продолжать расти в течение всего уик-энда. Некоторые районы уже получили от 50 до 110 литров на квадратный метр с пятницы.

Эвакуации в Польше

Ситуация серьезная в юго-западной Польше. Река Бiała Głuchołaska вышла из берегов в регионе Оpole, что привело к эвакуации 400 жителей деревни Глухолазы возле чешской границы. Министр внутренних дел Томшак Симоник посетил место и поделился фотографиями операции по спасению в X, заявив, что были派遣100 пожарных и 60 полицейских. Также из-за наводнения от реки Мора пришлось эвакуировать некоторых жителей деревни Мора. В общей сложности пожарные ответили на 400 инцидентов в регионе.

Метеорологический институт прогнозирует дальнейшие сильные дожди, что приведет к превышению уровней тревоги более чем в 35 водомерных станциях, как было объявлено в X.

В Альпах и восточных нагорьях Германия ожидает сильные проливные дожди. Выше 1200 метров осадки могут перейти в снег, что поможет смягчить риск наводнений, связывая воду. Однако ожидаются повышенные уровни воды в юго-восточной Баварии, от района реки Изар до Берхтесгаденского края и Баварского леса.

В Австрии метеорологи прогнозируют значительные дожди и наводнения в ближайшие дни с возможными оползнями. Согласно государственному метеорологическому институту Geosphere Austria, некоторые районы Нижней Австрии и Верхней Австрии могут получить более 300 литров дождя на квадратный метр к вторнику. Специалисты по чрезвычайным ситуациям готовятся к крупному наводнению на Дунае, подобному тому, которое происходит каждые 10-15 лет. Установлены мобильные системы защиты от наводнений, и наполнены мешки с песком.

В ответ на сильные дожди в Чехии система раннего предупреждения о наводнениях Европейского союза выдала аналогичные предупреждения для рек Эльба и Влтава. Река Эльба, протекающая через несколько стран-членов Европейского союза, ожидается, что существенно повысится в пострадавших районах.

Из-за наводнений в Польше и Чехии Европейский союз внимательно следит за погодными условиями и ситуацией с наводнениями в своих членах, чтобы оказать необходимую поддержку и помощь.

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