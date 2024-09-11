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Ожидаемый урожай винограда в 2024 году: желание спокойного осеннего климата

 and  Wendy Allen
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- Ожидаемый урожай винограда в 2024 году: желание спокойного осеннего климата

Виноделы по всей Германии начали сбор урожая в различных регионах этой недели. Несмотря на сложный год с избыточными осадками, большинство из них полны надежд, как сообщил Эрнст Бюшер из Немецкого института вина в Бодхайме (ДИВ) немецкому пресс-агентству.

Сбор ранних сортов уже начался в некоторых случаях на прошлой неделе, таких как Мюллер-Тургау и Грейбургундер. Гроздья, предназначенные для производства игристых вин, уже были собраны в отличной форме к концу августа.

Прекрасная солнечная погода с середины августа по начало сентября позволила гроздьям отлично созреть, сказал Бюшер. "Вес сусла сейчас находится на уровне премиальных вин и часто даже превышает его".

Однако созревание отдельных сортов винограда в этом году сильно варьируется в зависимости от местоположения, условий виноградника и региона. Например, Бургундские сорта уже достаточно созрели, особенно в южных регионах. В отличие от них, созревание Рислинга в целом ниже уровня прошлого года.

Дождь замедляет темп сбора урожая

Разнообразная погода в последнее время с сильными дождями замедлила созревание гроздей. В результате основной сбор урожая начался более осторожно, чем ускоренный "турбо-урожай" в 2023 году из-за нестабильной погоды. Многие операции все еще находятся в подвешенном состоянии.

"Если в ближайшие недели будет тихая осенняя погода, то шансы на исключительно высококачественный урожай все еще есть", - сказал Бюшер. По его оценке, чередование теплых дней и прохладных ночей было бы идеальным для развития аромата гроздей.

2024 год был значительно более трудоемким для виноделов. Сильные дожди в первой половине года стимулировали интенсивный рост лозы, что потребовало более частой обрезки листьев со стороны виноградарей. Некоторые операции также столкнулись с грибковым заболеванием Ложная мучнистая роса из-за влажности. Теплая, влажная погода была особенно обременительна для органических виноделов.

Немецкий институт вина, возглавляемый Эрнстом Бюшером, выразил оптимизм несмотря на трудности года. Он подчеркнул, что гроздья, несмотря на дождь, имеют вес сусла на уровне премиальных вин и часто превышают его.

Несмотря на разнообразную погоду, вызывающую задержки, Бюшер остается оптимистичным в отношении исключительного урожая с теплыми днями и прохладными ночами в ближайшие недели, благоприятными для развития аромата гроздей.

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