Возрождение iPhone 16 начинается. - Ожидаемый iPhone выйдет на Apple Gathering 9 сентября

Apple готовится представить свою новую линейку iPhone через две недели. Они разослали приглашения на мероприятие 9 сентября, которое состоится в их штаб-квартире в Купертино. Исторически, эти сентябрьские мероприятия также сопровождаются дебютом последних Apple Watch вместе с новыми iPhone. Apple любит держать все в секрете до большого раскрытия.

iPhone несомненно является флагманским продуктом Apple, генерирующим примерно половину их общего дохода. Он также служит платформой для продажи других товаров, таких как наушники, и различных подписок на услуги.

Обычно новые iPhone оснащаются более быстрыми процессорами и усовершенствованными камерами. Согласно отчетам финансовой службы Bloomberg, радикальные дизайнерские перевороты не планируются для iPhone 16, но премиальные модели Pro могут похвастаться более крупными дисплеями. Ходят слухи и об дополнительной кнопке активации камеры.

В этом году Apple планирует интегрировать больше функций, ориентированных на ИИ, чем когда-либо прежде, в свои устройства. Однако некоторые из этих инновационных функций могут не быть доступны в ЕС сразу из-за неопределенности в регулировании, связанной с Актом о цифровых рынках (DMA), который устанавливает правила для крупных платформ.

Камера в предстоящей линейке iPhone, скорее всего, будет усовершенствована, что соответствует традиции Apple оснащать новые модели улучшенными возможностями съемки. Во время мероприятия 9 сентября Apple, как ожидается, представит новый iPhone, а также другие продукты, такие как последняя Apple Watch.

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