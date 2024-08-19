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Ожидаемое значительное присутствие на немецком кинофестивале

Этот год немецкий кинофестиваль в Людвигшафене празднует двадцатилетнюю годовщину. Ожидается около 850 значимых гостей, в том числе актриса Мери Беккер, на открытии празднования.

 and  Christian Meier
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На мероприятии также будут присутствовать выдающиеся личности из мира кино и политики
На мероприятии также будут присутствовать выдающиеся личности из мира кино и политики

- Ожидаемое значительное присутствие на немецком кинофестивале

Отмечая 20-летие немецкого кинофестиваля в Людвигсхафене, на мероприятии в ближайшие недели ожидаются многие актеры и актрисы. К режиссеру Наане Нойл присоединятся главные роли в открывающем фильме "Семья - это не..." в исполнении Мерет Беккер, Луизы Ландау и Эммы Бадинг, как объявил фестиваль. Начавшись в среду, мероприятие будет открыто министром-президентом Рейнланд-Пфальца Александром Швайцером (СДПГ).

В рамках киносмотра, который продлится до 8 сентября, ожидаются такие известные звезды, как Ульрих Тукур, Андреа Саватски, Кристиан Беркель и Бибиана Беглау. Организаторы предсказывают более 100 000 посетителей.

Открывающий фильм, который будет показан в среду, вращается вокруг бабушки и внучки в бранденбургской деревне и будет показан в двух шатровых кинотеатрах, вмещающих в общей сложности 2500 человек. Примерно 850 влиятельных фигур из культуры, бизнеса и политики ожидаются на полностью распроданном показе. В этом юбилейном году в Людвигсхафене, втором по величине городе Рейнланд-Пфальца, кинофестиваль признан творческим центром и важным индустриальным событием. В этом году будет представлено 64 фильма.

Кинофестиваль в Людвигсхафене ожидается более чем 100 000 посетителями, делая его значительным событием в культурном календаре города. Многие известные звезды, такие как Ульрих Тукур и Андреа Саватски, будут присутствовать на этом фестивале, добавляя ему звездный блеск.

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