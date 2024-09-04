- Ожидаемое уменьшение сельскохозяйственных пестицидов в сельскохозяйственных районах.

Министерство продовольствия и сельского хозяйства рассматривает план постепенного сокращения применения агрохимикатов на сельскохозяйственных угодьях, как было объявлено министром Семим Оzdemиром (Зеленые) в Берлине. Он предложил, чтобы фермеры по-прежнему могли защищать и ухаживать за своими растениями по мере необходимости. Однако сохранение биоразнообразия указывает на то, что поддержание статус-кво не является решением. Философия должна быть: "Использовать столько, сколько нужно, и столько, сколько возможно меньше". Цель состоит в том, чтобы косвенно сократить использование агрохимикатов в сельском хозяйстве наполовину к 2030 году.

Оzdemir представил план, включающий различные инициативы, направленные на сотрудничество, стимулирование, руководство и инновации. "Мы движемся в сторону экономических стимулов и устойчивых методов ведения сельского хозяйства, а не запретов", - сказал Оzdemir. Ключевые области сосредоточены на генетически устойчивых видах растений и повышении доступности естественных методов борьбы с вредителями. Также подчеркивается цель расширить органическое сельское хозяйство до 30% к 2030 году.

Министр подчеркнул существующие достижения в отрасли, такие как увеличение использования полос диких цветов или технологические достижения для более точного применения агрохимикатов. Однако климатический кризис означает, что полная зависимость от органического сельского хозяйства неосуществима, так как агрохимикаты все еще необходимы для борьбы с болезнями, такими как грибковые инфекции или избыточная влажность. Тем не менее, очевидно, что естественные и органические методы стимулирования роста должны быть приоритетными.

Объединение по охране природы и биоразнообразия (NABU) назвало программу первоначальным черновым вариантом, но потребовало более жестких обязательств.

План министра по сокращению применения агрохимикатов включает в себя стимулирование генетически устойчивых видов растений и повышение доступности естественных методов борьбы с вредителями, оба из которых являются критически важными компонентами в сельском хозяйстве. К 2030 году цель состоит в том, чтобы расширить органическое сельское хозяйство до 30%, что поможет снизить общую зависимость от химических агрохимикатов в сельском хозяйстве.

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