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Федеральные земли ГерманииНовостиВ выходные

Ожидаемое тепло сохраняется в Баварии, и продлится до выходных.

В конце августа Свободное государство испытывает сильную жаркую волну. Метеорологи предупреждают об осторожности.

 and  Melissa Williams
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Температуры выше 30 градусов могут вызвать обильное потение у многих жителей Баварии.
Температуры выше 30 градусов могут вызвать обильное потение у многих жителей Баварии.

- Ожидаемое тепло сохраняется в Баварии, и продлится до выходных.

Жара выше 30 градусов ожидается в Баварии, заставляя людей обильно потеть до выходных. Немецкий метеорологический сервис (DWD) предупреждает, особенно в северных и восточных частях Свободного государства, где ожидается сильная жара, с возможным повышением температуры до обжигающих 35 градусов в четверг.

Метеорологи советуют избегать жары, оставаться гидратированными и поддерживать прохладу в помещениях. Крупные городские центры, такие как Мюнхен и Нюрнберг, опубликовали онлайн-карты, указывающие на убежища от жары, такие как парки, церкви и водные парки, а также фонтаны.

Много солнечных часов впереди

Ожидаются большие толпы на общественных пools и озерах в предстоящие дни, всего за неделю до окончания летних каникул: DWD прогнозирует множество солнечных часов по всей Баварии до выходных.

Для пятницы и субботы DWD прогнозирует, что некоторые части Баварии превысят порог в 30 градусов. Температура может достичь 33 градусов. Однако облегчение от гроз и кратковременных дождей ожидается только в отдельных местах. К счастью, по вечерам температура в большинстве регионов ожидается ниже 20 градусов до выходных.

Холодные убежища в Нюрнберге Холодные убежища в Мюнхене

Люди, ищущие спасения от жары, могут найти облегчение в холодных убежищах в Нюрнберге, где внутренние температуры ожидаются более комфортными, чем обжигающие наружные температуры. К выходным многие жители и гости Баварии смогут насладиться несколькими днями жары выше 30 градусов, с облегчением выходных, чтобы отдохнуть и восстановиться.

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