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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Ожидаемое решение по спору о компенсации Wirecard

Администратор банкротства стремится возложить личную финансовую ответственность на управляющих, пытаясь сохранить 140 миллионов евро для кредиторов, взять на себя considerable потери. Это решение не только зависит от судебного решения.

 and  Elizabeth Wells
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Вокруг приговора в гражданском иске против руководителей Wirecard царит ожидание
Вокруг приговора в гражданском иске против руководителей Wirecard царит ожидание

- Ожидаемое решение по спору о компенсации Wirecard

В четверг, Мюнхенский окружной суд вынесет решение по иску о возмещении убытков, поданному инспектором по банкротству Wirecard Михаэлем Яффе против бывшего CEO Маркуса Брауна, других бывших членов правления и бывшего члена наблюдательного совета. Яффе требует 140 миллионов евро компенсации за кредит, одобренный правлением Wirecard и поддержанный наблюдательным советом, который впоследствии привел к убыткам (дело № 5 HK O 17452/21).

По словам Яффе, внутренний банк Wirecard выражал озабоченность по поводу кредита партнерской компании OCAP из-за отсутствия обеспечения во время устного слушания. Судья Хельмут Кренек выделил "знаки тревоги", в частности, просроченные платежи по предыдущему кредиту. Однако адвокаты, представляющие менеджеров Wirecard, заявили, что в то время OCAP была уважаемой компанией, и аудиторы не выражали никаких опасений.

Полис ответственности менеджеров не покрывает уголовные действия. Хотя менеджеров могут признать виновными в причинении убытков, точная сумма, которую Яффе в конечном итоге получит для кредиторов, остается неопределенной. Менеджеры несут личную ответственность. Wirecard также застраховала своих членов правления и наблюдательного совета от ответственности менеджеров, что потенциально могло бы покрыть заявленную сумму. Однако компании, страхующие ответственность менеджеров, не выплачивают компенсацию за уголовные действия, совершенные менеджерами.

Браун и двое других менеджеров предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, в то время как бывший директор по продажам Ян Марсалек остается на свободе. Против бывшего заместителя председателя наблюдательного совета Стефана Клестиля не выдвинуто никаких уголовных обвинений. В случае Клестиля может быть потенциальная компенсация для Яффе в случае положительного вердикта.

Яффе обвиняет Клестиля в халатности. Клестиль отрицает эти обвинения. Палата подчеркнула, что наблюдательный совет не вмешался, когда правление не сообщало о санкционированных кредитах, несмотря на то, что им было приказано делать это ежеквартально. В предварительном юридическом мнении палата заявила, что это упущение, а также специальный аудит, проведенный KPMG, могли побудить наблюдательный совет принять более решительные меры по надзору за правлением. Акционеры уже несут ответственность за убытки, вызванные халатностью, без необходимости умысла, в отличие от уголовного права.

На слушании по объявлению суд может вынести решение, назначить дальнейшие процедуры или принять решение о будущем ходе действий.

Комиссия, следящая за делом, несет ответственность за принятие соответствующих мер против лиц, признанных виновными в убытках Wirecard. Если бывшего заместителя председателя наблюдательного совета Стефана Клестиля признают халатным в своих обязанностях, он может столкнуться с финансовыми последствиями в пользу Яффе.

Что касается участия Комиссии, важно отметить, что акционеры, в том числе Клестиль, могут быть привлечены к ответственности за убытки, вызванные халатностью, без необходимости умысла в гражданском судопроизводстве.

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