- Ожидаемое решение по спору о компенсации Wirecard

В четверг, Мюнхенский окружной суд вынесет решение по иску о возмещении убытков, поданному инспектором по банкротству Wirecard Михаэлем Яффе против бывшего CEO Маркуса Брауна, других бывших членов правления и бывшего члена наблюдательного совета. Яффе требует 140 миллионов евро компенсации за кредит, одобренный правлением Wirecard и поддержанный наблюдательным советом, который впоследствии привел к убыткам (дело № 5 HK O 17452/21).

По словам Яффе, внутренний банк Wirecard выражал озабоченность по поводу кредита партнерской компании OCAP из-за отсутствия обеспечения во время устного слушания. Судья Хельмут Кренек выделил "знаки тревоги", в частности, просроченные платежи по предыдущему кредиту. Однако адвокаты, представляющие менеджеров Wirecard, заявили, что в то время OCAP была уважаемой компанией, и аудиторы не выражали никаких опасений.

Полис ответственности менеджеров не покрывает уголовные действия. Хотя менеджеров могут признать виновными в причинении убытков, точная сумма, которую Яффе в конечном итоге получит для кредиторов, остается неопределенной. Менеджеры несут личную ответственность. Wirecard также застраховала своих членов правления и наблюдательного совета от ответственности менеджеров, что потенциально могло бы покрыть заявленную сумму. Однако компании, страхующие ответственность менеджеров, не выплачивают компенсацию за уголовные действия, совершенные менеджерами.

Браун и двое других менеджеров предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, в то время как бывший директор по продажам Ян Марсалек остается на свободе. Против бывшего заместителя председателя наблюдательного совета Стефана Клестиля не выдвинуто никаких уголовных обвинений. В случае Клестиля может быть потенциальная компенсация для Яффе в случае положительного вердикта.

Яффе обвиняет Клестиля в халатности. Клестиль отрицает эти обвинения. Палата подчеркнула, что наблюдательный совет не вмешался, когда правление не сообщало о санкционированных кредитах, несмотря на то, что им было приказано делать это ежеквартально. В предварительном юридическом мнении палата заявила, что это упущение, а также специальный аудит, проведенный KPMG, могли побудить наблюдательный совет принять более решительные меры по надзору за правлением. Акционеры уже несут ответственность за убытки, вызванные халатностью, без необходимости умысла, в отличие от уголовного права.

На слушании по объявлению суд может вынести решение, назначить дальнейшие процедуры или принять решение о будущем ходе действий.

Комиссия, следящая за делом, несет ответственность за принятие соответствующих мер против лиц, признанных виновными в убытках Wirecard. Если бывшего заместителя председателя наблюдательного совета Стефана Клестиля признают халатным в своих обязанностях, он может столкнуться с финансовыми последствиями в пользу Яффе.

Что касается участия Комиссии, важно отметить, что акционеры, в том числе Клестиль, могут быть привлечены к ответственности за убытки, вызванные халатностью, без необходимости умысла в гражданском судопроизводстве.

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