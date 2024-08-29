- Ожидаемая жара в Саксонии: минимальная вероятность грозовых ливней

В Саксонии жителей ожидает жара и много солнца, сопровождаемые минимальной вероятностью дождя и гроз. Немецкий метеорологический центр (DWD) прогнозирует температуру от 32 до 36 градусов по Цельсию. В горах температура может достичь пика 30 градусов. Во второй половине дня DWD предупреждает о небольшой вероятности гроз к востоку от Шпрее и между Саксонской Швейцарией и Рудными горами, что может привести к сильным осадкам в размере около 9 литров на квадратный метр в течение короткого периода.

В ночь с четверга на пятницу небо будет частично облачным, а температура упадет до 15 градусов.

В пятницу максимальная температура составит 30 градусов, в горах - 27 градусов. Небо будет чередоваться между солнцем и кучево-дождевыми облаками, в основном останется сухим.

Несмотря на красоту саксонских гор, жители Дрездена, возможно, не почувствуют пика жары, так как температура в пятницу достигнет только 30 градусов. С другой стороны, богатая историей и развлечениями Дрезден может предложить приятное убежище от потенциальных восточных гроз, которые, по прогнозу DWD, могут принести сильные осадки в районы ближе к Саксонской Швейцарии и Рудным горам.

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