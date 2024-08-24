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Федеральные земли ГерманииНовостиВ выходные

Ожидаемая пробка на каникулах: ожидается перегрузка на границе

Подход осени символизирует приближающийся конец летних каникул, что часто приводит к загруженности дорог

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Будет очень оживленным на A1 и A3, как предсказывает ADAC.
Будет очень оживленным на A1 и A3, как предсказывает ADAC.

- Ожидаемая пробка на каникулах: ожидается перегрузка на границе

В последний уик-энд летних каникул дороги Рейнланд-Пфальца, по прогнозам ADAC, будут забиты. Как сообщил представитель ADAC, вблизи границ с Гессеном и Северным Рейном-Вестфалией обычно наблюдается интенсивное движение. В результате отдыхающие из Рейнланд-Пфальца должны ожидать серьезных пробок, в particular на шоссе A1 и A3.

Вероятно, будут задержки в районе Кёльна и в направлении Франкфурта-на-Майне. Однако и на A61 может быть медленно: водителей ждут многочисленные строительные площадки. Например, на этом участке ремонтируются два больших долинных моста.

Многие отдыхающие уже вернулись в Рейнланд-Пфальц

Представитель ADAC считает, что самый напряженный период летних каникул уже прошел: не будет так хаотично, как в последний уик-энд июля, когда все федеральные земли были в отпуске одновременно. "Конечно, еще остались отдыхающие", - признал он. Но многие уже вернулись домой.

Те, кто еще не вернулся с отпуска, могут облегчить свою поездку. "Отправляйтесь утром или поздно ночью", - порекомендовал представитель. И: "Если нужно заправиться, всегда делайте это не на шоссе". Сейчас это может сэкономить около 70 центов за литр.

Несмотря на то, что многие отдыхающие возвращаются домой, предстоящий уик-энд обещает быть сложным. В particular для тех, кто проезжает через район Кёльна или направляется во Франкфурт-на-Майне, шоссе A1 и A3 могут по-прежнему быть серьезно загружены в эти выходные.

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