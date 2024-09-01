- Ожидаемая победа кандидата от "АфД" Урбана на прямых выборах

В предстоящем ландтаге Саксонии ожидается, что ведущий кандидат AfD, Йорг Урбан, обеспечит себе место прямым голосованием. По данным подсчета в пяти из семи округов, Урбан набирает примерно 47% голосов в своем округе Баутцен 5. В то же время кандидат от ХДС Марко Шиманн отстает с примерно 28,5% голосов в том же округе.

Предполагаемая победа на выборах в ландтаг Саксонии может закрепить положение Йорга Урбана как видной фигуры в AfD. независимо от результатов выборов, как Йорг Урбан, так и Марко Шиманн от ХДС, скорее всего, окажут значительное влияние на политический ландшафт региона.

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