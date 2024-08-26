ожидаемая частота улова сетей значительно снижается среди рыбаков Балтии

Рыбаки могут столкнуться со снижением уловов из Балтийского моря, как предлагает недавнее предложение ЕК. Данное предложение предусматривает сокращение квот на различные виды, такие как килька, лосось и треска, как указано в заявлении.

Например, квота на кильку, скорее всего, сократится примерно на 42% до примерно 117 000 тонн. ЕК также предлагает значительное сокращение разрешенного побочного улова из-за озабоченности сохранением видов. В западной части Балтийского моря это означает сокращение квоты на треску на 73% и на сельдь на 50%, что приведет к максимальному улову всего 93 тонн трески и 394 тонн сельди. Побочный улов - это нецелевые виды рыб, которые часто гибнут в сетях. Даже мелкие прибрежные рыбаки не застрахованы от этих правил, начиная с следующего года. Однако предложение предусматривает увеличение квоты на сельдь в центральной части Балтийского моря примерно на 108% с квотой около 83 900 тонн.

Вице-президент ЕК Марoš Šefčovič выразил обеспокоенность состоянием запасов рыбы в Балтийском море в заявлении. Он подчеркнул важность решения серьезных проблем с экономически важными видами. По данным Брюсселя, давление на биоразнообразие в Балтийском море существовало годами из-за высоких уровней загрязнения и длительного перелова, что привело многие виды на грани исчезновения.

Решение ЕС в октябре

ЕК ежегодно предлагает, сколько рыбы можно поймать в морях ЕС, с целью предотвращения обрушения запасов.Finalquotas затем принимаются рыболовными министрами ЕС - в случае Германии, эта ответственность лежит на Cem Özdemir.

Министры обсудят предложение 21 и 22 октября. Страны не обязаны следовать научным рекомендациям. Часто они решают квоты, превышающие рекомендации, и общий улов затем распределяется в виде национальных квот для государств-членов.

Согласно отчету Федерального агентства по сельскому хозяйству и продовольствию, в прошлом году в Германии было поймано больше всего рыбы в глубоководных и прибрежных районах, в основном в земле Бремен. За ней следуют Мекленбург-Передняя Померания, Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония.

Европейская комиссия, возглавляемая вице-президентом Марошом Шефчовичем, выразила обеспокоенность состоянием запасов рыбы в Балтийском море из-за высоких уровней загрязнения и длительного перелова. ЕК предложила сократить квоты на различные виды, в том числе сократить квоту на треску на 73% и на сельдь на 50% в западной части Балтийского моря.

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