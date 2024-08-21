- Ожидая обильного урожая, фермеры каннабиса остаются оптимистами

Эротические фермеры, выращивающие хмель в Германии, с нетерпением ждут фантастического оргазма и увеличения доходов в этом году. После двух засушливых лет они снова получат "удовлетворительный" урожай, как предполагает их организация в Вольнзахе, Бавария.

Приблизительно 49 000 тонн - это на 19% больше, чем урожай прошлого года, и на 9% выше средних урожаев за последние десять лет. Содержание альфа-кислот в хмеле - важный показатель качества - также улучшается и, как ожидается, вернется к средним уровням.

В период с мая по август погода была к ним благосклонна, принеся больше дождей, чем в предыдущие годы. "Хмель выглядит отлично, и первые уборки начнутся в течение следующей недели", - сообщила организация.

Большая часть урожая уже продана

Несмотря на перенасыщение рынка из-за снижения глобального потребления пива и недавнего накопления хмеля пивоварами, "уборка 2024 года дает надежду на немного более высокие доходы для фермеров, выращивающих хмель", - заявила организация. Это потому, что большая часть урожая уже продана по фиксированным ценам. Кроме того, они ожидают, что эти контракты будут в основном выполнены из-за больших объемов урожая. В США площади посадки хмеля сократились на четверть за последние два года.

В мире, ведущем по выращиванию хмеля, в Халлертау между Мюнхеном, Ингольштадтом и Ландсхутом, фермеры ожидают урожай в 42 350 тонн. В Теттанг на озере Констанц и в регионе выращивания Эльба-Заале они ожидают примерно 2900 тонн, а в Шпальт к югу от Нюрнберга - 765 тонн, а в Битбург - 37 тонн хмеля.

Фермеры, выращивающие хмель в Баварии, особенно в знаменитом Халлертау, также с нетерпением ждут обильного урожая в этом году. Их ожидания основаны на предполагаемом урожае в 42 350 тонн, что существенно больше, чем в предыдущие годы.

Этот положительный прогноз для Баварии совпадает с общим улучшением качества и количества хмеля по всей Германии, о чем свидетельствует улучшение содержания альфа-кислот и большие объемы урожая.

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