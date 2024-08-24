- Оздемир призывает к вакцинации от болезни голубого языка

Министр окружающей среды Цем Оzdemir (Зеленые) выразил озабоченность распространением болезни синегнойки в Германии. Заболевание уже появилось повсюду, кроме Берлина. "Требуются быстрые действия", - заявил Оzdemir во время перерыва на мероприятии в Людвигсбурге, Баден-Вюртемберг.

Он выразил разочарование отсутствием авторизованной вакцины на европейском уровне и поэтому выступал за экстренное утверждение на национальном уровне, сказал Оzdemir. Он призвал farmers вакцинировать свой скот против заболевания. "У нас есть вакцина сейчас. Но мы также должны вакцинировать, чтобы держать это под контролем", - сказал Оzdemir.

За последние десять месяцев возбудитель болезни синегнойки распространился по всей Германии. После того, как Саксония присоединилась к списку в пятницу, Берлин, единственная федеральная земля, пока не затронутая, не сообщала о случаях, согласно данным Института Фридриха-Лёффлера (ИФЛ).

Вирусная волна прокатилась по Германии

Последние недели показали настоящую вирусную волну в Германии, согласно данным: если Институт Фридриха-Лёффлера (ИФЛ) зарегистрировал 13 зараженных животноводческих ферм по всей стране в июне, то уже к июлю их число превысило 1200. А к 23 августа было зарегистрировано более 4800 зараженных ферм.

Вирус синегнойки передается определенными видами комаров. В основном поражаются овцы и крупный рогатый скот, но также восприимчивы южные американские верблюдовые, козы и дикие кабаны. К счастью, люди не подвержены риску заражения патогеном. Мясо и молочные продукты от животных, восприимчивых к синегнойке, можно потреблять без опасений.

Болезнь синегнойка, вызывающая озабоченность у министра окружающей среды Цема Оzdemir, привела к значительной вирусной волне по всей Германии. В попытке справиться с этим заболеванием Оzdemir призвал farmers вакцинировать свой скот.

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