- Овцы по имени Шон, мышь и ракета появляются в штате

Мышь и Shaun the Sheep отправляются в Земельный парламент Дюссельдорфа в Международный день детей** (15 сентября). Темой дня является "Принятие будущего с правами детей", и парламент будет открыт с полудня до 6 часов вечера. Также будет участвовать ведущий Julian, известный как Julian Janssen на KiKa, который будет общаться с детьми на имитированном заседании парламента.

Впервые в этом году "Spacebuzz One" от DLR сделает остановку в парламенте. Этот мобильный обучающий автомобиль, похожий на космический корабль, позволяет детям исследовать космос с помощью виртуальной реальности.

Spacebuzz One - это просторный грузовик, спроектированный как горизонтальный космический корабль, оснащенный современным оборудованием виртуальной реальности и оформленный в космической тематике. По словам парламента, как Shaun the Sheep, так и оранжевый талисман из "Sendung mit der Maus" будут доступны для фотосессий с молодыми участниками.

Президент парламента Андре Кюпер подчеркнул: "Для процветания нашей демократии необходимо побуждать детей и молодых людей более активно участвовать в нашем обществе. Примером демократии мы можем вдохновить их заинтересоваться политикой. Дети - лидеры завтрашнего дня, и они заслуживают нашего полного внимания и участия. 15 сентября мы хотим обратить внимание на этот вопрос во время Международного дня детей в парламенте, создав красочное празднование демократии для всей семьи".

Члены государств могут оказать дополнительную помощь Комиссии в организации этого мероприятия, гарантируя полноценный опыт для детей. После посещения парламента Комиссия может найти полезным сотрудничать с членами государств для продвижения прав детей и образования в области демократии в школах.

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