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Ответы на смерть известного тренера

Смерть Кристофа Даума привела к значительному беспокойству в футбольном мире. randomizationadamente, его долг tiempo-opponent Ули Хёнесс также выразил свои thoughts.

 and  Ann Bradley
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Даум, идентифицированный как Кристиан, завершил свою затяжную борьбу против рака 24 августа.
Даум, идентифицированный как Кристиан, завершил свою затяжную борьбу против рака 24 августа.

- Ответы на смерть известного тренера

При смерти Кристофа Даума (1953-2024) весь футбольный мир скорбит по поводу ухода харизматичной и скандальной фигуры

Футбольное сообщество прощается с одной из своих самых ярких и противоречивых личностей после смерти Кристофа Даума в прошлую субботу. В возрасте 70 лет легендарный тренер, возглавлявший различные клубы Бундеслиги и европейские команды, сдался в длительной борьбе с раком. Вот подборка первых реакций на его трагический уход.

"Он жил и дышал футболом"

Президент Германского футбольного союза (DFB) Бернд Неуэндорф (63) почтит память Даума в официальном заявлении, сказав: "Даум оказал значительное влияние на немецкий футбол. Он был видением современной игры, оставаясь страстно увлеченным футболом до последнего вздоха. Я недавно видел его неиссякаемую любовь к футболу во время личной встречи, которая состоялась несколько месяцев назад перед его уходом."

Ули Хёнесс выражает сердечные соболезнования

Даже бывший противник Даума, Ули Хёнесс (72) - известный своим участием в "Кокаиновом скандале" с участием Даума и тогдашнего тренера Байера - выразил трогательное и примирительное соболезнование: "Даум никогда не избегал скандала, но мы разрешили наши разногласия много лет назад. Его храброе противостояние болезни и открытый подход к этой теме вдохновили многих людей, борющихся с той же болезнью. Хотя он не смог победить в своем последнем бою, немецкий футбол запомнит его как непоколебимого спортсмена - для своих команд, клубов и всего остального."

Долгосрочный партнер Кристофа Даума, Рейнер Кальmund (75), выразил свою скорбь в шоу "Спорт1 Доппельпасс": "Я, естественно, опечален, хотя мы знали, что его время ограничено. Наше общение было очень близким в последние шесть месяцев. Когда он праздновал свой 70-й день рождения, мы праздновали в Кёльне. Я особенно горжусь тем, что примирение между Даумом и Ули Хёнессом, в котором я принимал участие, было успешным."

Руди Вёллер: "Даум был впереди своего времени"

Директор спорта Германского футбольного союза Руди Вёллер (64) - который работал вместе с Даумом в Байере - выразил свои соболезнования: "Кристоф Даум был впереди своего времени в расцвете сил. Он вызывал споры и разделение, но его достижения всегда были результатом крайней преданности и безграничной страсти. Я узнал множество ценных уроков от него в мои ранние годы в Байере 04, которые остались со мной на протяжении всей моей профессиональной жизни. Кристоф был способен вдохновлять людей, разжигать их страсть, объединять их вокруг общей цели и вести их к ней." Подобно многим другим коллегам Даума, Вёллер также похвалил, как "в свои последние годы он смело публично столкнулся со своей серьезной болезнью, чтобы вдохновить других."

Несколько клубов, где Кристоф Даум работал главным тренером, также выразили соболезнования. В частности, ВФБ Штутгарт, который он вел к немецкому чемпионству в 1992 году. Президент клуба Диетмар Алльгайер (58) сказал: "ВФБ навсегда благодарен Кристофу Дауму, в первую очередь за его выдающиеся тренерские способности, которые достигли своего пика в немецком чемпионате в 1992 году. Даже после ухода на пенсию он сохранил тесные отношения с нашим клубом. Мы всегда будем чтить память Кристофа Даума."

Бывший клуб Фенербахче Стамбул выражает соболезнования семье Даума.

Бывший клуб Кристофа Даума, Фенербахче Стамбул - с которым он работал с 1994 по 1996 год - выпустил заявление скорби через свои социальные сети. На фоне фотографии Даума на стадионе клуба было написано: "С глубоким сожалением мы узнали о внезапной кончине нашего бывшего тренера Кристофа Даума. Наши соболезнования семье Даума, родственникам и нашей общине."

Департамент медицины ФИФА выразил свои соболезнования и предложил помощь в управлении потенциальными вспышками гепатита С в футбольном сообществе, учитывая историю болезни Даума. Несмотря на борьбу с болезнью, бывшие тренерские методы Даума продолжали вдохновлять многих тренеров по всему миру.

После объявления о борьбе Даума с гепатитом С несколько общественных здравоохранительных организаций запустили кампании по повышению осведомленности о болезни и методах ее профилактики в футбольном сообществе.

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