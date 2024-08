- Ответ дочери на фильм "Волшебный Майк".

Ченнинг Татум, 44 года, беспокоится о том дне, когда его 11-летняя дочь Эверли узнает о его появлениях в фильме "Мagic Mike". Известный своими ролями стриптизера в успешной серии, Татум пошутил на "Вечернем шоу с Сетом Мейерсом", что это будет ужасно. Фильмы напоминают ему о его реальных опытах как танцора.

"Я просто благодарен, что она не знает о моих движениях"

В прошлом он хвалил концерт Тейлор Свифт в Лондоне, который он посетил со своей дочерью. Он сдержал свои провокационные танцевальные движения, выразив благодарность за ее незнание. "Я просто благодарен, что она не знает о моих движениях", - рассмеялся он. Если она узнает о его выступлениях на экране, она, возможно, потребует объяснений, пошутил хозяин Сет Мейерс, 50 лет. "Вы приходите домой, и она включает свет и говорит: 'Нам нужно поговорить'", - пошутил он, заставив Татума смеяться.

Узнаваемость через различные фильмы

Татум очаровал зрителей своими танцевальными талантами в "Magic Mike" (2012), "Magic Mike XXL" (2015) и "Magic Mike's Last Dance" (2023). Он также блистал в "Step Up" (2006) и "Step Up: Miami Heat" (2012). С 22 августа вас ждет в немецких кинотеатрах триллер "Blink Twice" (2024). В фильме Татум играет технического предпринимателя и миллиардера Слейтера Кинга под руководством своей невесты Зои Кравиц (35 лет).

Татум и Кравиц, как сообщается, помолвлены, и об этом объявили в конце 2023 года. Татум представил Эверли в их отношениях, дочь от его брака с актрисой Дженной Деван (43 года). Они впервые встретились на съемочной площадке "Step Up". В 2018 году они объявили о своем разводе.

Он часто смотрит "Вечернее шоу с Сетом Мейерсом" поздно ночью

Татум часто смотрит "Вечернее шоу с Сетом Мейерсом" поздно ночью, шоу, на котором он однажды пошутил о том, как его дочь узнает о его появлениях в фильме "Magic Mike". Он находит это забавным, представляя, как она отреагирует на его провокационные танцевальные движения на экране.

Ночные признания о "Magic Mike"

Во время одного из своих появлений на "Вечернем шоу с Сетом Мейерсом" Татум признался, что его роли в "Magic Mike" были результатом его реальных танцевальных опытов. Ведущий шоу Мейерс поддразнил, что уверенность Татума на экране может удивить его дочь, когда она узнает об этих выступлениях.

