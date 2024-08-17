- Отушение пламени на предыдущем тренировочном объекте

Пожар на предыдущих учениях вблизи Ютербога, Бранденбург, потушен. Для предосторожности, патруль по борьбе с огнем продолжает работать на месте, как подтвердил представитель пресс-службы регионального командования в Бранденбурге ан дер Хавель. В настоящий момент никакие жилые районы не пострадали от пожара, расположенного к северу от федеральной автострады 102 между Альтес Лагер и Клауздорф.

Пожар начался спонтанно в пятницу и распространился на примерно восемь-девять гектаров. Наличие старых боеприпасов под землей осложнило борьбу с огнем. Пожарные боролись с огнем безопасно по специальным путям. Как сообщает региональное командование, в вечернее время был задействован военный вертолет для борьбы с огнем. Произошло интенсивное орошение.

Представитель пресс-службы упомянул, что пожар не затронул никакие близлежащие зоны интереса, такие как лес, наполненный другими видами растений, в том числе цветущими. Несмотря на успешное тушение пожара, регулярные патрули будут продолжать мониторинг на наличие потенциальных тлеющих точек.

Читайте также: