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Отторжение договора Тройного союза <unk> Теринг нападает на чеченцев

Мэр Гамбурга Петер Тщенuasacec поддерживает сохранение коалиции со "Зелёными" после мартовского голосования в парламенте. Он отвергает возможность образования коалиции с ХДС, даже при возможности три-partyunion. ХДС выражает недовольство.

 and  Lauren Adams
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Кольцо выражает недовольство комментариями Арминьяка Лашета относительно перспективных...
Кольцо выражает недовольство комментариями Арминьяка Лашета относительно перспективных правительственных альянсов после выборов в парламентскую ассамблею.

- Отторжение договора Тройного союза <unk> Теринг нападает на чеченцев

Лидер хHambурга CDU Деннис Тереринг выразил разочарование комментариями мэра Петра Тшентшера о возможных коалициях после выборов в городской парламент в марте. Тереринг считает сомнения Тшентшера в способности CDU управлять "arroгантными". Он находит странным, что Тшентшер упомянул о своей неготовности к участию в трехпартийной коалиции в качестве мэра.

"ЕслиPeter Tschentscher не хочет быть мэром в трехпартийной коалиции, это его личное дело", - сказал Тереринг агентству DPA. "Но в конечном итоге мы должны учитывать пожелания жителей Hamburga. Вот почему я считаю его позицию странной". После выборов Тшентшеру придется держать слово, сказал Тереринг. "Между демократами никогда не следует исключать ничего заранее. Таким образом, мэр не сделал себе одолжения".

Тшентшер вновь подверг сомнению способность CDU управлять во время беседы с dpa, ссылаясь на отмену значительных проектов, таких как вход MSC в муниципальную портово-логистическую компанию HHLA и планы строительства жилья в Oberbillwerder. Вместо этого он вновь призвал сохранить красно-зеленую коалицию. Он отказался от трехпартийной коалиции с собой в качестве мэра.

Тереринг счел критику Тшентшера в адрес CDU "arroganтной". "Честно говоря, я считаю arrogance, когда мэр оппозиции критикует способность CDU управлять просто потому, что мы выступали против сделки MSC/HHLA, как и все эксперты в порту", - сказал Тереринг.

Точно так же мнение Тшентшера об Oberbillwerder Plans больше не актуально, поскольку теперь нет большинства в Bergedorf из-за выборов в районном совете. "Жители Bergedorf недвусмысленно показали, что этот чрезвычайно переоцененный проект им не нужен", - сказал Тереринг.

В конце концов, жители Hamburga решат, кто может управлять эффективно, сказал Тереринг. "Выборы в районе показали, что наша поддержка растет. Чем сильнее становится Союз, тем выше вероятность смены власти. Возможно, коалиция SPD и Зеленых в конце концов не будет достаточно. Тогда раннее обязательство мэра перед Зелеными будет неактуальным", - сказал Тереринг.

Тереринг считает, что у CDU и SPD больше общего, чем у Зеленых. "Но в конечном итоге речь идет о том, чтобы найти общую почву, на которой мы сможем добиться максимальных результатов в области плавного транспорта, безопасности и сильной экономики", - заключил он.

Тереринг видит растущее недовольство красно-зеленым сенатом, в том числе растущее недовольство мэром, "включая растущее недовольство мэром", - сказал Тереринг. "Вот почему мы уже находимся в трехсторонней гонке, даже если мэр этого не хочет и сближается с Зелеными".

Постоянные заявления Тшентшера также указывают на то, что: "Только настоящий политический переворот - away от красно-зеленой нормы - будет возможен с CDU".

Агентство DPA сообщило о реакции Тереринга на комментарии Тшентшера о возможных коалициях, сказав: "Если Peter Tschentscher не хочет быть мэром в трехпартийной коалиции, это его личное дело", - сказал Тереринг агентству DPA.

Во время беседы с агентством DPA Тереринг выразил свое недовольство комментариями Тшентшера о способности CDU управлять, сказав: "Честно говоря, я считаю arrogance, когда мэр оппозиции критикует способность CDU управлять просто потому, что мы выступали против сделки MSC/HHLA, как и все эксперты в порту".

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