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Отсутствующий технологический магнат

 and  Viktoria Klein
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Отсутствующий технологический магнат

Изобретательный технологический магнат Майк Линч был на борту дорогой яхты, затонувшей у берегов Палермо. Его все еще не нашли.

Британский технологический гигант Майк Линч плавал на яхте, которая затонула возле сицилийского побережья. Сообщается, что он был владельцем яхты, прозванной "Байесовской". По данным "Телеграфа", его жена была среди тех, кого спасли. К сожалению, один член экипажа погиб, и несколько пассажиров, в том числе Линч, числятся пропавшими без вести.

Суда было пришвартовано возле острова, когда его унесло мощным штормом и оно затонуло. ныряльщики сейчас обследуют морское дно на глубине около 50 метров, где находится обломки, в поисках пропавших пассажиров, которых считают запертыми в своих каютах.

В 59 лет Линча широко признавали "британским Биллом Гейтсом". Летом этого года он добился неожиданной победы в суде, сообщают СМИ. Судебная тяжба возникла в результате продажи его компании Autonomy корпорации HP за 11 миллиардов долларов в 2011 году.

HP хвалила приобретение корпоративного программного обеспечения Autonomy как значительное достижение. Однако сделка вскоре превратилась в катастрофу. Год спустя после приобретения тогдашний CEO HP Мег Уитмен обвинила Линча и других руководителей Autonomy в преднамеренном завышении доходов компании. HP впоследствии понесла миллиардные убытки и уволила Линча, который все еще занимал пост CEO Autonomy. Линч защищал себя, заявляя о своей невиновности.

HP подала в суд на предпринимателя, что привело к длительному судебному разбирательству с последующей экстрадицией в США для суда по обвинению в мошенничестве в области бухгалтерского учета. Однако в прошлом июне его оправдал присяжный заседатель. Это было неожиданно, учитывая, что главного бухгалтера Autonomy ранее признал виновным другой присяжный заседатель и приговорил к пятилетнему сроку.

Конечно, оправдание Линча американским судом не разрешило все его юридические неопределенности. Примерно два года назад HP одержала победу в гражданском суде против него в Лондоне. Они требуют значительных 4 миллиарда долларов в качестве компенсации. Однако точная сумма, которую получит HP, все еще не определена. Кроме того, Линч объявил о своем намерении оспорить лондонский вердикт.

Судебная тяжба вокруг участия Майка Линча в продаже Autonomy корпорации HP включала обвинения в завышенных доходах и мошенничестве в области бухгалтерского учета. Несмотря на длительное судебное преследование HP, присяжные в США оправдали Линча от этих обвинений в прошлом июне.

Реакция на решения американского суда по делу Линча была неоднозначной. Хотя присяжные оправдали его от обвинений в мошенничестве в области бухгалтерского учета, бывший главный бухгалтер Autonomy отбыл пятилетний срок за аналогичные правонарушения.

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