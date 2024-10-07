Отсутствие Мусиалы заметно в важном матче "Баварии", а Нагельсманн быстро отреагировал

К сожалению для "Баварии" и сборной Германии: чемпионы будут вынуждены обойтись без Джамала Мусиала в воскресной игре Бундеслиги против "ЭйнгеFrankfurt" (5:30 по DAZN и live-коverage на ntv.de), как и главный тренер Юлиан Нагельсманн в предстоящих матчах Лиги наций. Мусиала был заменен в матче Лиги чемпионов против "Астон Виллы" Винсентом Компани во втором тайме из-за управления нагрузкой. Из-за дискомфорта в тазобедренном суставе игрок будет отсутствовать некоторое время, как объявил клуб.

По данным Немецкого футбольного союза (DFB), Мусиала не присоединится к команде в Херцогенаурахе, как запланировано, в понедельник. Нагельсманн выбрал новичка "Штутгарта" Ями Левинг в качестве замены Мусиала на матчах против Боснии 11 октября в Зенице и традиционном матче против Нидерландов 14 октября в Мюнхене. 23-летний Левинг ранее представлял сборные Германии U19, U20 и U21. Левинг стал шестым профессионалом из "Штутгарта", включенным в 23-местный состав Нагельсманна.

"Он показывает впечатляющие выступления, представляет угрозу у ворот и очень сложно его защищать из-за его скорости и физической формы", - сказал тренер "Штутгарта" Себастьян Хёнесс о уроженце Нюрнберга, имеющем опыт в "Греuther Fürth" и "Union Berlin". "Он также очень дисциплинирован в обороне и всегда готов защищаться. Это делает его ценным активом для нас", - добавил Хёнесс.

Нагельсманну придется найти замену трем ключевым игрокам в матчах Лиги наций. Кроме Мусиала, травму правого коленного сустава (разрыв связки надколенника) получил звездный голкипер Марко-Андре тер Штеген из "Барселоны", а форвард Никлас Фюллькруг все еще восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия. Впервые Нагельсманн выбрал форварда "Боруссии Мёнхенгладбах" Тима Кляйндистена для замены Фюллькруга.

Несмотря на отсутствие Мусиала из-за дискомфорта в тазобедренном суставе, "Бавария" продолжит свой напряженный график, не имея его в матчах Бундеслиги против "ЭйнгеFrankfurt" и предстоящих матчах Лиги наций. В отсутствие Мусиала главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн выбрал новичка "Штутгарта" Ями Левинг в качестве замены полузащитника на предстоящих матчах Лиги наций против Боснии и Нидерландов.

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