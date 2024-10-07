Отсутствие Мусиалы заметно в решающем матче "Баварии", Нагельсманн также отвечает

Бавария Мюнхен и сборная Германии по футболу испытывают неудачу: обладатель Лиги чемпионов не сможет рассчитывать на Джоала Мусиала в важном матче Бундеслиги против "Айнтрахт Франкфурт" в воскресенье (5:30 / DAZN и онлайн-трансляция на ntv.de), а национальный тренер Юлиан Нагельсманн также останется без него на предстоящих матчах Лиги наций. Мусиала выбыл из-за боли в тазобедренном суставе, как объявил баварский клуб.

Федерация футбола Германии (DFB) подтвердила, что Мусиала не присоединится к национальной команде в назначенном пункте сбора в Херцогенаурахе. Его заменой на предстоящих матчах против Боснии 11 октября в Зенице и классическом противостоянии против Нидерландов 14 октября в Мюнхене станет новичок "Штутгарта" Ями Левинг. 23-летний Левинг уже играл за немецкие сборные U19, U20 и U21 и был включен в состав "Штутгарта" на 23 игрока Нагельсманна.

"Он показывает выдающиеся выступления, представляет собой серьезную угрозу у ворот, и его трудно обыграть благодаря скорости и физической силе", - недавно сказал об игроке, родившемся в Нюрнберге, тренер "ВФБ" Себастьян Хенесс. Хенесс продолжил: "И еще один плюс - он отлично играет в обороне и готов работать. Это настоящая находка для нас".

FC Bayern Munich будет вынужден найти замену Джоалу Мусиала в важном матче Бундеслиги против "Айнтрахт Франкфурт", так как он выбыл из-за боли в тазобедренном суставе. Несмотря на отсутствие Мусиала, Федерация футбола Германии (DFB) выбрала новичка "Штутгарта" Ями Левинга в качестве замены на предстоящие матчи Лиги наций против Боснии и Нидерландов.

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