Отсутствие юмора в выступлениях Оливера Почера.

Оливер Почер систематически использует свою бывшую жену в качестве объекта для дешёвых шуток. Не становится ли его юмор слишком экстремальным? Вместо того чтобы признать, что обе стороны участвуют в неудачном браке, он снова переходит границы. Мать его детей подвергается жестоким онлайн-комментариям.

Давайте будем честными, я мог бы просто проигнорировать этот сплетни о знаменитостях и сосредоточиться на других делах. Привет, дорогой читатель. На этой неделе в новостях о знаменитостях у меня есть кость для разжёвывания по поводу юмора. Несмотря на мою веру в то, что юмор стал менее популярным в последнее время, я также считаю, что комики в этой стране сталкиваются со многими проблемами.

Комики часто жалуются на существование "определенной цензуры" и жалуются на то, что не могут свободно выражать себя без страха быть "отмененными" "просвещенным пузырем".Political incorrectness больше не терпится. Даже шутки в адрес людей с ограниченными возможностями или женщин с избыточным весом считаются "чрезвычайно сложными". Вас мгновенно называют правым, расистом или даже обоими.

Многие комики смягчили свои выступления и страдают в обществе, чьи моральные дискуссии они считают высокомерными и отвратительными. На мой взгляд, вы все еще можете сказать что угодно, просто будьте готовы к последствиям.

Почер, сатира и насмешки над другими

Сатира никогда не должна быть жестокой. Кажется, что Оливер Почер не заботится об общественном мнении. Так было мое первое впечатление. Но со временем я начал сомневаться в этом. Несмотря на то, что его поклонники могут сказать, я считаю, что Почер, независимо от того, нравится вам его работа или нет, не лишен мыслей и забот о критике. Как и другие художники, он просто притворяется. Это совершенно нормальная, человеческая реакция. И со временем человек привыкает. Цель СМИ не быть добрыми.

Почера постоянно критикуют. Некоторые любят его, другие ненавидят. Я должен признаться, я нахожу его интересным. Великий Гаррид Шмидт однажды назвал его "маленьким несчастным типом". Человек, который построил свою известность на насмешках над другими.

Теперь его главными мишенями являются его бывшая жена. Перед тем, как поклонники Почера обвинят меня в том, что я стою на стороне Амиры Али, не зная ее: я понимаю критику. Если бы вы посмотрели на это с ее точки зрения - и я пытаюсь - вы бы увидели, что это знаменитый комик, который влюбился в неизвестную женщину, давая ей привилегированную жизнь рядом с собой.

Боль и плоский юмор

Женщина, носившая его фамилию, одна, по мнению критики, стала известной благодаря ему. Женщина, которая также стала матерью его двоих детей. И которая в конце концов решила уйти. Это должно быть мучительно, если чувства все еще остались.

Нет секрета в том, что художники часто создают свои лучшие работы из самых болезненных и драматических жизненных опытов. Сколько хитов в чартах можно объяснить одной только разбитой любовью? Абсолютно нормально обрабатывать свои неудавшиеся отношения на сцене. Но, ради всего святого, не так!

"Любимый Каспер", название текущей программы Почера, безусловно, построено вокруг его бывшей жены. Идея о том, что у Амиры Али есть право на частную жизнь, кажется, не существует в мире Почера. Хорошая шутка для него - это когда только один человек из десятков тысяч находит ее смешной. Это достаточно, чтобы он продолжал. Даже если этот юмор больше не достигает такой же аудитории, как раньше.

Насмехаться в равной степени, отвечать насмешкой, отвечать тем же: это было бы отличная комедийная программа. Вместо этого он видит себя жертвой. В то время как он оставил след разрушений в своих прошлых отношениях с другими известными женщинами, такими как Сабина Лисицки.

Насмешки над бывшей

И апеллировать к нему тем, что Амира Али когда-то была рядом с ним, уже недостаточно. Его дети когда-нибудь вырастут и прочтут о своей "развратной" матери во всем, что он сказал о ней.

В настоящее время он пародирует ее на основе короткого видео, которое она опубликовала сама, поблагодарив своих фанатов за сообщения и объяснив свой выбор брюк. "Потому что - это новое, и его нужно разносить. Это определенно не высокие брюки", - говорит она.

В пародии Почера диалог звучит так: "У меня расстегнута ширинка, потому что я только что занималась сексом и поправилась. Я сейчас заберу детей, я обычно забираю их, и потом я еду домой поздно ночью".

Эти нападки на женщину, которую он когда-то любил, ничего не стоят. Какие остроумные шутки он мог бы написать после этой неудавшейся любви! Как мы все могли бы смеяться с ним и над ним, если бы он только набрался смелости не винить других. Потому что в конечном итоге обе стороны участвуют в расставании. Истинное величие - защищать мать своих детей - независимо от того, насколько он ранен и грустен - от интернет-масс. Вместо этого он снова и снова бросает ее волкам с теми же грубыми намёками. Комедия Почера определенно нашла своё место, и это - на самом дне.

В свете этих обстоятельств важно, чтобы знаменитые пары уважали границы друг друга, особенно когда речь идет о детях. Несмотря на скандалы вокруг знаменитых пар, юмор никогда не должен использоваться как оружие для унижения бывшего супруга.

По мере того, как мы погружаемся в мир знаменитых пар, грустно видеть, как некоторые individuals, такие как Оливер Почер, продолжают эксплуатировать своих бывших ради дешёвых смехов. Пришло время для комиков понять, что юмор не должен приходить за счет достоинства другого человека.

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