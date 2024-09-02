- Отстранение тренера Марселя Рапа от участия в Киле подтверждено.

Тренер «Гольштейна» Марсель Рапп будет вынужден наблюдать за предстоящим матчем Бундеслиги против «Баварии» с трибун. Его удаление в домашней игре против «Вольфсбурга» (0:2) привело к тому, что дисциплинарный комитет немецкого футбольного союза запретил ему присутствовать на стадионе на один матч. Санкция запрещает Раппу находиться на бровке, в раздевалках, туннеле для игроков или вблизи туннеля в течение 30 минут до и после матча с «Баварией» 14 сентября. Во время добавленного времени матча с «Вольфсбургом» Рапп спустился на бровку «Вольфсбурга» и выразил свое недовольство по отношению к противоположной скамейке запасных.

Несмотря на наложенное взыскание, «Гольштейн» все равно может столкнуться с могучей командой «Баварии» без своего главного тренера Марселя Раппа на матче Бундеслиги 14 сентября, учитывая его запрет на посещение Альянц Арены из-за своих действий во время матча с «Вольфсбургом». Тем не менее, «Бавария» обязательно подготовится к матчу против команды, которой руководит Рапп с трибун.

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