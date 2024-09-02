Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Отстранение тренера Марселя Рапа от участия в Киле подтверждено.

В�i внутрикомандном матче между Кiльом и Волфсбургом, тренер Марсель Рапп получает прямое удаление, что исключает его участие в последующей игре против Баварии.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута

- Отстранение тренера Марселя Рапа от участия в Киле подтверждено.

Тренер «Гольштейна» Марсель Рапп будет вынужден наблюдать за предстоящим матчем Бундеслиги против «Баварии» с трибун. Его удаление в домашней игре против «Вольфсбурга» (0:2) привело к тому, что дисциплинарный комитет немецкого футбольного союза запретил ему присутствовать на стадионе на один матч. Санкция запрещает Раппу находиться на бровке, в раздевалках, туннеле для игроков или вблизи туннеля в течение 30 минут до и после матча с «Баварией» 14 сентября. Во время добавленного времени матча с «Вольфсбургом» Рапп спустился на бровку «Вольфсбурга» и выразил свое недовольство по отношению к противоположной скамейке запасных.

Несмотря на наложенное взыскание, «Гольштейн» все равно может столкнуться с могучей командой «Баварии» без своего главного тренера Марселя Раппа на матче Бундеслиги 14 сентября, учитывая его запрет на посещение Альянц Арены из-за своих действий во время матча с «Вольфсбургом». Тем не менее, «Бавария» обязательно подготовится к матчу против команды, которой руководит Рапп с трибун.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.
Федеральные земли Германии

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.

После выборов в Тюрингии не существует očëvidnoj koalititionnoj多数в ландтаге в Эрфурте – ситуация, напоминающая 2019 год. Сейчас шанс возглавить процесс есть у ХДС, заявляет лидер тюрингских левых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Министр экономики Мартин Дулиг поддерживает поддержку сайтов Volkswagen в Свободном государстве
Федеральные земли Германии

Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

Вольксваген обдумывает Радикальные меры для достижения финансовых целей. Что будет с Саксонскими заводами в такой ситуации? Министр министерства экономики ведет бой.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.
Федеральные земли Германии

Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.

Ранее возглавлявший Гема Рейнхольд Крайле к великому сожалению скончался. долгие годы он был борцом за интеллектуальные права в музыке и охрану авторских прав.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Уникальные расследования: полиция Бонна сейчас занимается двумя необычно мрачными историческими...
Федеральные земли Германии

Правоохранители в Бонне возобновляют расследования последних десятилетий.

Нераскрытые тайны: Полиция Бонна пересматривает две неопознанные смерти, призывая помощь сообщества. Вопроса входят трагическая гибель младенца и 17-летнего человека.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Украина предлагает развалить фронт Донбасса
Политика

Украина предлагает развалить фронт Донбасса

Украина предлагает развалить фронт Донбасса Из нескольких F-16 истребителей, которые уже прибыли в Украину, один уже столкнулся с инцидентом. Насколько серьезна эта ситуация и как долго киевские войска смогут защищать Покровск от русских? Какие факторы определят интенсивные бои, как объясняет Colonel Markus Reisner для ntv.de. ntv.de: Колонел Рейснер,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24.
Политика

Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24.

Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24. По словам Президента Украины Володимира Зеленського, российские войска в районе Донецка за последние 2 дня не добились значительного прогресса. Однако ситуация в Покровске на восточном фронте по-прежнему "сложная&

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Не доверяйте слепо заявлениям маркетинга: правда о этикетках пищевых продуктов.
Главные темы

Понимание правильного выбора: декодирование семи общих символов на этикетке продукта

Понимание правильного выбора: декодирование семи общих символов на этикетке продукта Упаковка может вводить в заблуждение в отношении продуктов. Термины, такие как "эко- friendly" и "произведено местно", часто используются для продвижения товаров, но они могут быть вводящими в заблуждение и приводить к недовольству потребителей. Эти проблемы часто

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно