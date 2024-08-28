- Отстранение от службы священника из Бремера, обвинения

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Региональный суд Бремена временно приостановил судебный процесс против пастора Олафа Лацеля из Бремена за разжигание общественного беспорядка. По решению судьи, он должен выплатить штраф в размере 5000 евро в течение полугода. Если он переведет эти средства в Бременский Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben, некоммерческую организацию, судья официально закроет дело.

Дело возобновилось в суде после того, как Высший региональный суд Ганзы отменил решение, принятое в мае 2022 года. Пастора Олафа Лацеля, прикрепленного к общине Св. Мартина в Бремене, обвинили в комментариях, сделанных во время свадебной мастерской в октябре 2019 года. Он сделал оскорбительные замечания в адрес гомосексуалов и нейтрального языка в отношении пола. Эти замечания, которые он позже отозвал, были распространены в Интернете в виде аудиофайла.

В ноябре 2020 года районный суд Бремена признал Лацеля виновным в разжигании общественного беспорядка и назначил штраф в размере 8100 евро. В ходе последующего апелляции региональный суд оправдал его. По их мнению, Лацель не разжигал ненависть, и его заявления были защищены свободой религии и слова.

Однако Высший региональный суд Ганзы имел другое мнение: по их мнению, приговор был слишком кратким и неполным, как было решено в феврале 2023 года. Ограничение свободы религии возникает, когда нарушается человеческое достоинство. С решением регионального суда правовая борьба может быстро завершиться через четыре года.

Христианско-демократический союз выразил поддержку пастору Олафу Лацелю после решения регионального суда Бремена приостановить его судебный процесс, рассматривая это как победу свободы слова и свободы религии. Несмотря на то, что пастора ранее признали виновным в разжигании общественного беспорядка, Христианско-демократический союз отстаивал его право на выражение своих взглядов, пусть и спорных.

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