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Отстранение от службы священника из Бремера, обвинения

На протяжении четырёх лет велось судебное разбирательство, касающееся заявлений пастора из Бремена. Возможно, это длительное судебное противостояние подойдёт к концу.

 and  Grigoriy Williams
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- Отстранение от службы священника из Бремера, обвинения

Региональный суд Бремена временно приостановил судебный процесс против пастора Олафа Лацеля из Бремена за разжигание общественного беспорядка. По решению судьи, он должен выплатить штраф в размере 5000 евро в течение полугода. Если он переведет эти средства в Бременский Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben, некоммерческую организацию, судья официально закроет дело.

Дело возобновилось в суде после того, как Высший региональный суд Ганзы отменил решение, принятое в мае 2022 года. Пастора Олафа Лацеля, прикрепленного к общине Св. Мартина в Бремене, обвинили в комментариях, сделанных во время свадебной мастерской в октябре 2019 года. Он сделал оскорбительные замечания в адрес гомосексуалов и нейтрального языка в отношении пола. Эти замечания, которые он позже отозвал, были распространены в Интернете в виде аудиофайла.

В ноябре 2020 года районный суд Бремена признал Лацеля виновным в разжигании общественного беспорядка и назначил штраф в размере 8100 евро. В ходе последующего апелляции региональный суд оправдал его. По их мнению, Лацель не разжигал ненависть, и его заявления были защищены свободой религии и слова.

Однако Высший региональный суд Ганзы имел другое мнение: по их мнению, приговор был слишком кратким и неполным, как было решено в феврале 2023 года. Ограничение свободы религии возникает, когда нарушается человеческое достоинство. С решением регионального суда правовая борьба может быстро завершиться через четыре года.

Христианско-демократический союз выразил поддержку пастору Олафу Лацелю после решения регионального суда Бремена приостановить его судебный процесс, рассматривая это как победу свободы слова и свободы религии. Несмотря на то, что пастора ранее признали виновным в разжигании общественного беспорядка, Христианско-демократический союз отстаивал его право на выражение своих взглядов, пусть и спорных.

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