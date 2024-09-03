- Отсрочка поиска погруженной истины

Процесс поднятия затонувшего грузового судна "Верти" столкнулся с трудностями. Рopes, предназначенные для буксировки носа судна со дна океана, соскользнули обратно в воду, как сообщил Марк Антоний Руйякерс, один из руководителей операции по спасению судна. Изначально эти ropes были привязаны к судну на месте аварии, но точка крепления сломалась. Теперь водолазам придется снова поднимать ropes со дна моря и привязывать их. Эта операция чувствительна к погодным и приливным условиям, что приводит к значительной задержке. "Наше рабочее окно очень мало", - пояснил Руйякерс. Изначально планировалось поднять последний большой фрагмент обломков сегодня, но теперь это маловероятно.

Большой европейский кран для спасения судов используется для поднятия фрагментированного судна, согласно управлению водными путями и судоходством в Бонне. Этот кран Hebo Lift 10 имеет грузоподъемность 2200 метрических тонн.

В прошлую пятницу был поднят задний отсек судна. Судно было подводно разделено на две половины для операции по спасению. Оба фрагмента обломков будут закреплены на платформе, буксированы в Нидерланды и утилизированы надлежащим образом. Вокруг зоны проведения операции установлена 1-мильная охранная зона.

Британское моторное судно "Верти", перевозившее семь членов экипажа, столкнулось с грузовым судном "Полесье" в немецком заливе 24 октября 2023 года. Место аварии находится примерно в 22 км юго-западнее острова Хельgolанд и в 31 км северо-восточнее острова Лангеоог. "Верти", длина которой 91 метр, затонула после столкновения. Власти подозревают, что пять из семи членов экипажа погибли в результате аварии. Двое членов экипажа были спасены из воды в момент аварии. Капитан был найден мертвым сразу после аварии, а еще одно тело было обнаружено в поднятом заднем отсеке в прошлую пятницу. Трое членов экипажа все еще считаются пропавшими без вести. Обломки судна находятся на глубине почти 40 метров и представляют угрозу для судоходства. Несмотря на аварию, "Полесье" с 22 членами экипажа на борту осталось плавучим.

Следующие трудности в процессе поднятия "Верти" привели к задержке поднятия последнего большого фрагмента, как объявил Руйякерс. В свете этого кран Hebo Lift 10, имеющий грузоподъемность 2200 метрических тонн, стал критически важным для операции.

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