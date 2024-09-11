- Отслеживание курса золота в евро - влияние потенциального снижения процентных ставок

Цена на золото резко растет и достигла беспрецедентного пика в евро. В определенные моменты сегодня эта ценная Commodity обменивалась по цене 2290 евро за тройскую унцию (приблизительно 31,1 грамма), побив свой собственный рекорд. Эта положительная тенденция продолжается уже третий день подряд на этой неделе, подогреваемая слухами о снижении процентных ставок.

На глобальном уровне цена на золото обычно выражается в долларах США. Сегодня она почти достигла этого рекорда. В Лондоне тройская унция была продана около 2529 долларов, оставаясь всего немного ниже рекордного пика 20 августа, когда золото достигло 2531,75 долларов за унцию.

Прогноз снижения процентных ставок, в основном в США, имеет значительный вес.

Основным катализатором роста цены на золото является спекуляция вокруг снижения процентных ставок. Поскольку золото само по себе не приносит доходов, идея снижения процентных ставок стимулирует спрос на этот ценный материал. Эксперты пристально следят за прогнозами процентных ставок в США. Вероятное снижение процентных ставок в США, первое с роста инфляции, ожидается в следующую неделю.

Неясно, насколько сильно Федеральный резерв США снизит процентные ставки 18 сентября. Центральный банк может ответить на недавнее снижение инфляции и ослабление экономики либо небольшим снижением процентной ставки на 0,25 процентных пункта, либо более существенным снижением на 0,50 процентных пункта.

В свете ожидаемого снижения процентных ставок в США инвесторы могут воспринять это как отличную возможность для продуктивных [инвестиций] в золото. С ожиданием более низких процентных ставок спрос на золото, как на безопасный актив, скорее всего, еще больше возрастет.

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