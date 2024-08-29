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ОбществоНовостиСуд первой инстанции

Оценка: заявление Боатенга относительно его бывшего партнера приемлемо для рассмотрения.

Длительное обсуждение былым футболистом его бывшей возлюбленной вызвало хаос в судебной системе. Недавно было вынесено новое решение.

 and  Vladimir Milov
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- Оценка: заявление Боатенга относительно его бывшего партнера приемлемо для рассмотрения.

В судебном разбирательстве по поводу комментариев бывшего футбольного суперзвезды Jerome Boateng о его бывшей подруге Kasia Lenhardt, сказанных им в интервью, есть только одно, чего он больше не может повторять. Мать Lenhardt, скончавшаяся в 2021 году, пыталась заставить Boateng выдать приказ о прекращении пяти дополнительных комментариев на апелляционном слушании. К сожалению для нее, Берлинский региональный суд отклонил эту просьбу, как было объявлено недавно. В результате судебный процесс матери Lenhardt против Boateng закончился поражением во втором суде.

Первая инстанция суда не приняла просьбу матери Lenhardt о выдаче Boateng приказа о прекращении дополнительных комментариев на первоначальном слушании. В связи с решением Берлинского регионального суда дело матери Lenhardt против Boateng в Первой инстанции также закончилось неудачей.

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