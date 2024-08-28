- Оценка того, может ли туризм Шлезвига-Гольштейна преуспеть в борьбе с изменением климата.

Будет ли туризм в Шлезвиг-Гольштейне побеждать в условиях изменения климата? Возможно, в будущем мы будем продвигать более мягкий летний климат, как это делают скандинавские страны, считает Беттина Бунге, CEO Туристического агентства Шлезвиг-Гольштейна (TA.SH), представляя промежуточные результаты. Ключевое слово - "Кулкейшн", которое может означать как более прохладный, так и более расслабляющий отдых. "Мы видим в этом потенциал", - сказала Бунге. Влияние изменения климата на туризм является предметом глобальной дискуссии.

Спад в кемпинге

Однако в настоящее время специалисты по туризму в Шлезвиг-Гольштейне сталкиваются с неудовлетворительной первой половиной 2024 года. Сектор кемпинга пострадал от снижения на 5,9% до 1,86 миллиона ночей. Вейв кемпинга, начавшийся во время COVID-19, похоже, временно спадает.

За первые шесть месяцев года в северные земли посетило около 4,1 миллиона туристов, что всего на 0,2% больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года. Количество ночевок составило около 15,7 миллиона, что на 0,3% меньше. "Эффекта компенсации COVID-19 больше нет", - сказала Бунге.

Евро-2024 и поздние летние каникулы

Июнь этого года был особенно вялым, с меньшим количеством внутренних туристов. УЕФА Чемпионат Европы по футболу оказал влияние на это. Многие фанаты смотрели матчи дома и только после турнира отправлялись в отпуск. Погода также сыграла свою роль в осторожном поведении при бронировании из-за своей непредсказуемости и частично дождливых и прохладных периодов. Статистика из Северного офиса включает учреждения с не менее чем десятью кроватями.

Министр туризма Клаус Рюхе Мадсен (ХДС) считает, что уже само по себе сохранение количества ночевок и доходов от туризма на высоком уровне в эти неопределенные времена является достижением. "В условиях многочисленных неопределенностей люди естественно задумываются о том, куда потратить свои деньги", - сказал Мадсен. Успех нельзя измерять только по показателям "быстрее-выше-дальше". "Есть гораздо большее", - сказал Мадсен, имея в виду подход к устойчивому развитию в стратегии туризма. Бунге надеется на решающую вторую половину года, которая вносит больший вклад в общий результат, чем первые шесть месяцев.

Победители и проигравшие

Шлезвиг-Гольштейн предлагает около 146 000 кроватей в 3508 компаниях, что является небольшим увеличением кроватей, но меньшим количеством компаний, чем в прошлом году. Коэффициент заполняемости снизился на один процентный пункт до 30%. Среди регионов и мест в Шлезвиг-Гольштейне Вайк на Фёр (минус 1,6%), Хайлигенхафен (минус 1,1%), Громитц (минус 0,5%) и община Зильт (минус 0,3%) испытали снижение количества ночевок без кемпинга.

Нехватка квалифицированной рабочей силы осложняет ситуацию.

По словам Мадсена, все больше беспокоит нехватка квалифицированной рабочей силы, которая продолжает ухудшаться. Некоторые рестораторы взяли выходные или сократили свои услуги в результате. Чтобы привлечь больше рабочих, Мадсен считает, что необходимо пересмотреть пособия по безработице. Необходимы более гибкие рабочие часы, и предприятия также поощряются делать работу более привлекательной. Нехватка квалифицированной рабочей силы приводит к снижению доходов. Мадсен призвал предприятия сотрудничать друг с другом, чтобы гарантировать, чтобы туристы не испытывали нехватку услуг в определенных местах, таких как стойки.

Оппозиция критикует министра туризма

Несколькими днями ранее фракция СДПГ критиковала Мадсена в ответ на июньские данные по туризму. "Правительство земли потеряло контроль над развитием туристической индустрии", - сказал депутат Томас Хёк. "Снижение количества ночевок также является результатом неэффективной работы черно-зеленой коалиции". "Туристический барометр" показывает, что оценка работы правительства земли туристическими профессионалами никогда не была более неблагоприятной при Мадсене.

Несмотря на трудности, вызванные неудовлетворительной первой половиной 2024 года, продолжающимся влиянием пандемии коронавируса и снижением количества кемпинговых поездок, беспокойство по поводу нехватки квалифицированной рабочей силы и критика оппозиции, Бунге остается оптимистичной в отношении второй половины года. Возрождение трендов отдыха, а также усилия по привлечению квалифицированных рабочих и улучшению условий труда могут помочь сектору туризма Шлезвиг-Гольштейна оправиться от этих препятствий. Однако продолжающееся распространение коронавируса и его варианты, такие как штамм Омикрон, все еще могут представлять угрозу для восстановления туризма.

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