Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию

Проблемы у дверей VW - Электромобили - не единственная проблема. В этом выпуске подкаста мы беседуем с экспертом по автомобильной промышленности Фердинандом Дуденхёффером о текущем состоянии компании, факторах, приведших к ее затруднениям, и возможных решениях. Наши дискуссии охватывают сценарий четырехдневной рабочей недели, свежие субсидии и потенциальный сдвиг в собственности - мы исследуем суть вопроса.

Экономика Volkswagen в настоящее время сталкивается с многочисленными вызовами, как было обсуждено в подкасте. Проблемы компании не ограничиваются только электромобилями, но охватывают и другие факторы.

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