Оценка после инцидента с изнасилованием на станции Мюнхена

В августе 2023 года в мюнхенской станции метро произошло уголовное преступление, в результате которого афганец напал на 18-летнего польского туриста. В результате мужчина получил тюремный срок. Об этом даже сообщалось в Польше.

Мужчине было назначено четырехлетнее тюремное заключение за сексуальные домогательства в отношении молодого туриста в мюнхенской станции метро. Мюнхенский окружной суд установил, что афганец неприлично трогал, раздевал и сексуально домогался 18-летнего, который был слегка нетрезв и не мог дать отпор, в течение примерно получаса.

Подсудимого приговорили в соответствии с практикой уголовного права для несовершеннолетних. Суд учел просьбу прокуратуры о семилетнем сроке, если бы он был признан виновным по взрослому уголовному праву, и четырехлетнем, если бы его признали несовершеннолетним.

Защита признала вину только в краже мобильного телефона, но отказалась признавать обвинения в сексуальном насилии. Этот случай вызвал возмущение в Польше в то время.

Польское национально-консервативное правительство PiS, возглавляемое Варшавой, готовилось к парламентским выборам осенью 2023 года и пыталось извлечь политическую выгоду из этого события, обвиняя в нем немецкую миграционную политику.

Четырехлетний срок был признан справедливым и достаточным для сдерживания подобных действий в будущем. Этот инцидент вызвал призывы ужесточить миграционную политику в Польше.

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