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ЭкономикаНовостиПотребитель

Оценка показывает снижение потребительских настроений.

Оптимизм в отношении будущего среди потребителей уменьшается, что потенциально может привести к менее благоприятному отношению к расходам.

 and  Katherine Bradley
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- Оценка показывает снижение потребительских настроений.

В отрасли розничной торговли Германии складывается мрачная ситуация, согласно отраслевым отчетам. Месячный индекс потребительского климата, составленный Ассоциацией розничной торговли Германии (HDE), резко упал в сентябре. Это свидетельствует о том, что люди все больше обеспокоены будущим экономики и своим финансовым положением, что приводит к меньшему количеству планируемых покупок в ближайшем будущем.

HDE прокомментировала: "Текущая обстановка не благоприятствует личным расходам". При таких обстоятельствах маловероятно, что потребительские расходы восстановятся в этом году. Отрасль розничной торговли кажется лишенной стимулов для роста. "Отсутствие личных расходов как катализатора роста делает и экономический прогноз менее оптимистичным", - добавили они. Даже существует вероятность снижения ВВП.

В первой половине года индекс потребительского климата показывал некоторое улучшение, согласно данным индекса, и в течение нескольких месяцев подряд находился на подъеме. Однако этот рост прекратился в июле, и с тех пор индекс начал падать. HDE ежемесячно проводит опросы 1600 человек, изучая их покупательские и сберегательные привычки, финансовое положение и другие аспекты потребления.

Струдности отрасли розничной торговли отражаются в снижении потребительских расходов, как показывают опросы HDE. При текущей неблагоприятной обстановке потребителям трудно совершать значительные покупки.

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