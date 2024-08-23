- Оценка: Немецкие автомобильные корпорации испытывают спад в первые шесть месяцев

Замедление на глобальном авторынке - немецкие автопроизводители продолжают испытывать трудности, согласно исследованию. Интересно, что прибыль пострадала: Совокупно Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz за январь-июнь зафиксировали операционную прибыль (EBIT) в размере 25,9 миллиарда евро, что на 18% меньше, чем в предыдущем году. Эта информация основана на анализе EY, который проанализировал финансовые данные 16 крупнейших автопроизводителей в мире.

Несмотря на рост совокупной выручки на 3,7% до примерно одного триллиона евро по сравнению с предыдущим годом, операционная прибыль (EBIT) снизилась на 7,8% до 80,4 миллиарда евро. Японские автопроизводители, в частности, показали впечатляющий рост прибыли на 37,1% и выручки на 14,2%. Это впечатляющее выступление объясняется ослаблением иены, что делает японские товары дешевле за рубежом и приводит к получению валютной выгоды.

Прибыли могут столкнуться с дополнительными проблемами

Аналитик рынка EY Константин Галь заметил: "Рост прибыли японских производителей, обусловленный валютными эффектами, маскирует гораздо более мрачную действительную ситуацию с прибылью в автомобильной промышленности". Большинство других производителей сталкиваются с существенными убытками. "Учитывая высокие инвестиции в электромобили, проблемы с поставками компонентов, сложные модели и рекламные предложения, прибыли, скорее всего, столкнутся с дальнейшими проблемами".

Галь ожидает широкомасштабных мер по сокращению затрат. Производители имеют ограниченный контроль над нормативными условиями. "В результате еще более важно, чтобы они оптимизировали свои внутренние структуры, внедрили меры по сокращению затрат и целенаправленно инвестировали в области, которые помогут им подчеркнуть свою уникальную брендовую идентичность и обещание производительности".

Kia стала самой прибыльной группой автопроизводителей

Производители испытывали давление на прибыль в первой половине года: Средний показатель EBIT-маржи, который измеряет операционную прибыль в процентах от выручки, снизился на 1 процентный пункт до 8,0%. Kia возглавила рейтинг самых прибыльных групп автопроизводителей с EBIT-маржой 13,1%. Южная Корея лидирует, за ней следуют Mercedes (10,9%) и BMW (10,8%), оба из которых показали незначительное снижение EBIT-маржи по сравнению с предыдущим годом. Даже Tesla, производитель электромобилей, показала существенное снижение EBIT-маржи - с 10,5% до 5,9%.

Галь резюмирует: "Праздник в автомобильной промышленности закончился". Вниз идет тренд продаж. После незначительного снижения на 0,6% в первом квартале, снижение с апреля по июнь составило 3,3%.

Улучшения не предвидятся. Экономика вялая, и спрос со стороны клиентов низкий, сказал Галь. Кроме того, есть неопределенность в отношении будущего внутренних combustion engines и домашние вызовы, такие как дорогостоящие ошибки программного обеспечения.

По словам Галь, производители теперь стоят перед трудным выбором: "Продолжать ли им вкладывать значительные средства в разработку новых электромобилей или сосредоточиться на моделях с традиционным двигателем, которые в настоящее время пользуются более высоким спросом?"

Сложности на глобальном авторынке также затронули немецких автопроизводителей, таких как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, что привело к снижению их совокупной операционной прибыли на 18% за январь-июнь по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на впечатляющий рост прибыли японских автопроизводителей на 37,1%, большинство других производителей продолжают сталкиваться с существенными убытками и дополнительными проблемами, согласно аналитику рынка EY Константину Галь.

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