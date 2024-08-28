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ЭкономикаНовостиХимическая промышленность

Оценка компании Covesto, проведенная ADNOC, приближается к завершению, что приводит к тенденции роста ее акций.

Серьезное соглашение в химической индустрии

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
ADNOC близок к завершению фазы испытаний Covestro – ценные бумаги зримо растут в цене.
ADNOC близок к завершению фазы испытаний Covestro – ценные бумаги зримо растут в цене.

Оценка компании Covesto, проведенная ADNOC, приближается к завершению, что приводит к тенденции роста ее акций.

Адник уже некоторое время пытается приобрести химическую компанию Ковестро. По данным нескольких источников, финансовая оценка Ковестро близка к завершению. Предложенная стоимость в 62 евро за акцию этой компании из индекса DAX все еще рассматривается.

По словам трех осведомленных источников, этап тщательного изучения находится на завершающей стадии, и основные вопросы уже урегулированы. Возможное объявление может последовать в сентябре, учитывая предложенную стоимость в 62 евро за акцию Ковестро. Ни Ковестро, ни Адник, ни Bloomberg не пожелали комментировать эту информацию.

На фондовой бирже акции Ковестро выросли на 5,7% до 56,90 евро, достигнув самого высокого уровня почти за три года. Они также стали лучшим performersом в индексе DAX. В конце июня Ковестро объявило, что начало конкретные переговоры с Адником.

Нефтяная компания из Абу-Даби ранее намекала на возможное предложение в 62 евро за акцию, при условии, что результаты финансового обзора Ковестро будут положительными. Это поставило бы оценку компании из индекса DAX на уровне 11,7 миллиарда евро. В конце июля финансовый директор Кристиан Байер заявил, что переговоры с Адником продвинулись, и они продолжают оставаться очень сотрудничеством.

Ковестро когда-то была пластиковой дивизией Баyers, которую они вывели на публичный рынок в 2015 году. Компания имеет глобальную рабочую силу около 17 500 человек, из которых почти 7 000 работают в Германии. Ковестро производит предшественники для различных отраслей, таких как автомобилестроение, мебель, бытовая техника и строительство. Их можно найти в матрасах, сиденьях автомобилей, лопастях ветряных турбин и других вещах.

Если приобретение Ковестро Адником будет успешным, это может существенно повлиять на химическую промышленность, учитывая роль Ковестро как ключевого поставщика предшественников для различных отраслей. Несмотря на продолжающиеся переговоры и финансовую оценку, Адник не раскрыл официальных планов расширить свое присутствие в химической промышленности через это приобретение.

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