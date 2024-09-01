- Оценка: ХДС в Саксонии завоевывает популярность благодаря Кретшемеру и талантам.

Победа ХДС на выборах в Саксонии благодаря лидерству и навыкам Кречмера, согласно опросу

По данным опроса, победа ХДС на выборах в ландтаг Саксонии связана с популярностью и компетентностью их премьер-министра Михаэля Кречмера. Результаты выборов ХДС объясняются "комбинацией популярного кандидата, компетентного руководства и желания правительства ХДС", согласно данным исследовательской группы Forschungsgruppe Wahlen. С другой стороны, успех АФД и БСВ "обусловлен меньшей степенью их собственного участия", согласно опросу.

Популярность Кречмера остается высокой

Хотя популярность Кречмера немного снизилась, его рейтинг все еще положительный (+1,7 из +5/-5 в 2019 году +2,3). Его оппонент от АФД Йорг Урбан, напротив, имеет отрицательный рейтинг (-1,1 в 2019 году -0,8). Большинство саксонцев (72%) одобряют работу Кречмера, и 65% хотят видеть его в качестве лидера, в то время как только 23% предпочитают Урбана.

АФД и БСВ не демонстрируют собственные качества

По данным Forschungsgruppe Wahlen, АФД и БСВ не демонстрируют собственные качества. Кроме тем мигрантов и Украины/России, они воспользовались "исторически низким уровнем удовлетворенности коалицией "синих", а также слабостью оппозиции ХДС/ХСС на федеральном уровне". Внутри АФД есть значительное расстояние от установленной политики в Свободном государстве. Для 54% всех граждан АФД воспринимается как угроза демократии.

ХДС, СДПГ, "Левые", Зеленые и БСВ имеют слабые компетентные показатели

АФД имеет высокий рейтинг в области иностранцев/беженцев, превосходя ХДС в этом отношении. СДПГ показывает хорошие результаты в области социальной справедливости, но имеет слабые показатели компетентности партии, как и "Левые", Зеленые и БСВ. ХДС лидирует в областях образования, будущего и экономики. Если АФД станет частью правительства, 51% опасаются негативных последствий для экономической ситуации в Саксонии.

Большинство против участия АФД в следующем правительстве

Большинство саксонцев выступают против участия АФД в следующем ландтаге. 57% считают участие АФД вредным, 37% - положительным, и 4% - нейтральным. Мнения по поводу участия БСВ в коалиции разделены: 38% считают его положительным, 34% - отрицательным, и 20% - нейтральным. Если бы выбор был между ХДС и АФД во главе следующего правительства, 64% саксонцев выбрали бы ХДС, а 31% - АФД, согласно опросу.

Мужчины больше склонны голосовать за АФД

Анализ показывает, что больше мужчин, чем женщин, поддерживают АФД. АФД особенно успешен среди всех тех, кто младше 60 лет и имеет низкий уровень образования. С другой стороны, ХДС лучше работает среди женщин и тех, кто старше 60 лет. В этой возрастной группе ХДС получает 42%, в то время как среди тех, кто младше 30 лет, она получает всего 15%.

Несмотря на успехи АФД в некоторых областях и низкую удовлетворенность ХДС/ХСС на федеральном уровне, опрос показывает, что победа ХДС на выборах в Саксонии в основном связана с лидерством и популярностью Кречмера. Интересно, что АФД воспринимается как не имеющая собственных качеств и рассматривается большинством саксонцев как угроза демократии, что делает ее менее привлекательной для руководства следующим правительством.

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