Отпустить необузданное возвращение Стефана Рааба

Легендарный Стефан Рааб вернулся, и с ним вернулась его культовая, озорная харизма. Несмотря на критиков, называющих его "устаревшим", фанаты приветствуют его как спасителя комедии, бросающего вызов нормам того, что считается приемлемым сегодня. В этом недельным колонке знаменитостей мы погружаемся в мир человека, который, возможно, станет лучшим рейтингами Иисусом нашего RTL!

Сейчас трудно игнорировать Рааба, амбициозного карьериста с заразительной, приторной улыбкой, который недавно сделал заголовки, нокаутировав бывшего чемпиона по боксу и спев хит с текстом, который всех заставил говорить. Затем он вошел в ринг, получил несколько ударов и объявил свою третью поражение победой, переведя рейтинги в свою пользу.

57-летний Рааб вернулся в центр внимания, но не на традиционном телевидении, а исключительно на платформе потокового вещания RTL+. Но не волнуйтесь, скоро "новый босс RTL" снова появится на обычном телевидении.

Новое приключение Рааба: провокационное, музыкальное - знакомое!

Шоу Рааба "Здесь миллион не выиграешь" дебютировало в этот среду, предлагая идеальное сочетание "TV Total" и "Бей Рааба", дополненное сегментами, демонстрирующими его музыкальный талант. Посмотрим, сможет ли этот микс удержать зрителей. Вы можете не быть поклонником Рааба, сына мясника с очаровательной улыбкой, но его способность вызвать переполох по-прежнему остается одной из его главных сил.

В эпоху, когда многие артисты и ведущие подчиняются "пробуждению", Рааб выступает как дикий анахронизм, отказывающийся подчиняться и делающий что хочет, несмотря на последствия.

Некоторые видят в нем устаревшего провокатора, грубо называющего женщин "наспrayленными куколками", в то время как другие хвалят его.raw честность и фирменный "грязный" юмор. Скорее всего, будет шум от СМИ, одержимых политической корректностью и диктатом юмора, которые морщатся от шуток Рааба. Увы, Стефан Рааб рассказал плохую шутку! Может быть, она была мизогинистской?

Или это возрастная дискриминация, если он шутит над поп-звездой? Вы можете, безусловно, расстроиться и написать обширные манифесты о приличиях и морали, или просто пожми плечами и скажи: "Хотя бы кто-то наконец сказал то, о чем многие думают". Лицо Дитера Бohlena на мягком телевидении действительно выглядит немного глупо для 70-летнего. Но даже здесь композитор, скорее всего, воспримет это с юмором, ведь он все же порекомендовал Рааба RTL.

Успех Рааба без извинений: придерживается своей формулы

Полиция нравов? Не в мире Рааба. Его успех служит лучшим доказательством того, что люди устали от того, чтобы им говорили, над чем смеяться, а над чем нет. Рааб шутит над всеми и всем. Никто не в безопасности. И те, кто ждут, что он будет мягче относиться к новым членам семьи RTL, потому что он "дома" там, ошибаются.

Рааб естественно высмеивает реалити-шоу и его звезд острыми, остроумными комментариями. Почему бы не сделать Стефаном Раабом нового Баки? Он теперь "влиятельный"! Шутки о Наташе Охсенкнехт и ее сыновьях, "Иуде" и "Скороходе"? Конечно! Ведущий даже намекнул, что сыграет Иисуса в "Страстях", с Джои Келли в роли Девы Марии рядом с ним.

Критики утверждают, что RTL отчаянно пытается позволить стареющему провокатору диктовать будущее канала, но рейтинги рисуют другую картину. Кажется, что прокаженный сын вернулся и потрясает традиционные нормы. Но мы живем в эпоху утилизации, когда мы не бездумно выбрасываем вещи. Смесь Рааба старого и нового работает хорошо с его дебютом, доказывая, что он все еще в игре.

Он также не щадит общественные вещатели, целясь в одного из их самых известных лиц. Певца шлягеров и капитана "Корабля мечты" Флориана Сильберрайзена, известного как один из худших актеров, становится любимой мишенью Рааба.

Вы можете не любить его неустанную амбицию, пренебрежение властью и безразличие к сегодняшним диктаторам юмора. Но это не меняет того факта, что нам нужен кто-то вроде него, который вносит радость в нашу горячую культуру дискуссий.

Тех, кого оскорбляет термин "цыпленок", может быть, стоит иногда послушать "песни о заднице"! Рааб по-прежнему так же противоречив и провокативен, как и всегда, попадая в точку у своей аудитории. Его возвращение подтверждает, что он все еще знает, как нажимать правильные кнопки.

В мире немецкого развлечения шоу Стефана Рааба продолжает транслироваться исключительно на платформе потокового вещания RTL+, к радости его преданных поклонников. Несмотря на критику со стороны некоторых кругов, его приверженность нефильтрованному юмору и готовность взяться за любую тему остаются непоколебимыми, зарабатывая ему титул "провокативного маэстро RTLplus".

Успех его шоу, транслируемого исключительно на платформе, вызвал спекуляции среди медиа-аналитиков, и некоторые считают, что "бунтари RTLplus" скоро снова появятся на традиционном телевидении.

Читайте также: