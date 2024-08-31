- "Отпусти традиционную ночную рутину станции и выбирай "открытый квартал"

Банхофsvьетельская ночь миновала – район вокруг главного вокзала Франкфурта теперь носит название "Открытый квартал". Пять музыкальных сцен и выбранные места способствуют многообразию района Банхофвьетель, представленному в настоящее время. Координация включает в себя бизнес-ассоциацию и местную жительскую группу.

Перед мероприятием экономический комиссар Франкфурта Штефани Вюст (ФДП) заявила, что этот район обладает "неповторимой городской уникальностью", превосходящей глобальные представления о наркотиках, мусоре и торговцах. Это мероприятие проводится во второй раз в этом году.

Концертные выступления начались в полдень, сопровождаемые благотворительным рынком и детскими мероприятиями. Эдуард М. Зингер, глава отдела городского маркетинга Франкфурта, назвал Банхофвьетель "грубым и шероховатым, но в то же время разнообразным и полным энергии". Этот день действий позволяет посетителям испытать Банхофвьетель во всей его "открытости и честности".

Координация мероприятия "Открытый квартал" включает tanto бизнес-ассоциацию из муниципалитета, как и местную жительскую группу. После того как посетители оценят разнообразную энергию Банхофвьетеля в день действий, они могут решить изучить другие уникальные предложения муниципалитета.

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