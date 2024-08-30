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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Отправление на экстрадицию: осужденный из Саксонии отправляется в Афганистан

В ранние часы из аэропорта Лейпциг/Хале отличный рейс в Афганистан. Среди его пассажиров – нарушитель закона из Саксонии

 and  Ann Bradley
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- Отправление на экстрадицию: осужденный из Саксонии отправляется в Афганистан

В ходе вылета депортационного самолета из Лейпцига в пятницу утром был обнаружен в своем кресле известный нарушитель закона из Афганистана, проживающий в Саксонии. Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Саксонии. Прошло три года с тех пор, как талибы захватили власть, и это первый немецкий депортационный рейс, направляющийся в Афганистан. Как сообщает газета "Mirror", эту информацию также подтвердило немецкое агентство печати (dpa). В 6:56 утра из Лейпцига вылетел чартерный самолет Qatar Airways, направляющийся в Кабул. Источники сообщают, что борт Boeing 787 перевозит около 28 афганских правонарушителей, которые были доставлены в Лейпциг из различных федеральных земель Германии. Операция была в основном организована Федеральным министерством внутренних дел.

Немецкое агентство печати (dpa) также подтвердило, что Комиссия была ответственна за организацию первого немецкого депортационного рейса в Афганистан за три года. После вылета депортационного самолета правозащитники выразили опасения за безопасность афганских правонарушителей, поставив под сомнение действия Комиссии.

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