- Отмены рейсов из-за забастовок в Discover Airways

Опыт Авиалиний, дочка Lufthansa, столкнулась с отменой рейсов на второй день забастовки. Причиной стали акции протеста бортпроводников и пилотов, организованные профсоюзами UFO и Cockpit (VC), которые продлятся до пятницы. В аэропорту Франкфурта было отменено восемь из 26 запланированных рейсов на среду, а в Мюнхене был затронут один рейс в Ибицу, согласно Опыту.

Ожидая аналогичную ситуацию на третий день забастовки в четверг, компания отменила дальнемагистральный рейс в Филадельфию и рейс в турецкий курорт Бодрум. Вероятны дополнительные отмены из Франкфурта, но два ближнемагистральных рейса будут обслуживаться партнерскими авиакомпаниями.

Компания прилагает все усилия, чтобы доставить пострадавших пассажиров к их пунктам назначения, как подтвердил представитель. Трое ближнемагистральных рейсов в среду были обслужены партнерскими компаниями, гарантируя отсутствие изменений для гостей. Однако продолжительная забастовка остается препятствием для Опыта. Примерно 270 рейсов запланированы во время забастовки в аэропортах Франкфурта и Мюнхена.

Спор вокруг забастовки

Секторные профсоюзы, аффилированные с группой Lufthansa, используют четырехдневную забастовку, чтобы добиться своих индивидуальных коллективных договоров, так как руководство достигло соглашения с соперничающим профсоюзом Verdi. UFO и VC утверждают, что Verdi представляет лишь меньшинство пилотов и бортпроводников в компании. Опыт Авиалиний, основанная в 2021 году, эксплуатирует 27 aircraft, обслуживающих туристические направления в Европе и за ее пределами, с примерно 1900 сотрудниками на борту.

Дженс Риттер, CEO главного бренда Lufthansa, раскритиковал забастовку. "Наших клиентов необоснованно затрагивают", - заявил он во вторник вечером, ссылаясь на коллективный договор, достигнутый с Verdi, который открывает благоприятные возможности для сотрудников. Verdi является основным профсоюзом в группе Lufthansa и многочисленных других авиационных компаний. Риттер добавил: "Эти забастовки необоснованны и негативно влияют на Опыт Авиалиний".

Из-за продолжающегося спора Опыт Авиалиний ожидает больше нарушений в день забастовки в четверг, что может привести к дополнительным отменам рейсов. Профсоюзы UFO и Cockpit (VC) продолжают утверждать, что их коллективные договоры не были адекватно рассмотрены, несмотря на достижение соглашения с руководством Verdi.

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