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Отмены поездов в Шлезвиге-Гольштейне остаются в силе

Сообщение о нарушении железнодорожных служб в июне, большое количество отмен было в итоге подтверждено. Министр Мадсен возлагает ответственность на федеральную администрацию.

 and  Anne Legman
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Отмены поездов, по словам министра транспорта Клауса Рух Мадсена, являются результатом действий...
Отмены поездов, по словам министра транспорта Клауса Рух Мадсена, являются результатом действий федерального правительства.

- Отмены поездов в Шлезвиге-Гольштейне остаются в силе

Изменения в расписании отмененных поездов в декабре для Шлезвиг-Гольштейна. Объявление, сделанное в июне, предупреждало о возможных отменах из-за нехватки федеральных средств. Однако с тех пор были внесены некоторые корректировки, так как некоторые запланированные сокращения оказались нецелесообразными, как подтвердил министр транспорта Клаус Рюхе Мадсен (ХДС) в Киле.

Изначально планировалось сэкономить около шести миллионов евро в год, но теперь эта сумма снижена до 4,6 миллиона евро, согласно отчету министерства. "Хотя эти отмены затрагивают только время вдали от пиковых часов и менее 1,5% всех государственных связей, они все равно являются ударом и не то сообщение, которое мы хотели бы передать", - сказал Мадсен. Нехватка федеральных средств и ожидаемое повышение цен на путь не оставили у штата другого выбора.

Министр транспорта вместе со своими коллегами из других федеральных земель продолжает давить на федеральное правительство в отношении своих обязанностей. Если региональное финансирование от федерального правительства возрастет или появятся альтернативные варианты финансирования, штат пересмотрит отмены.

Поезда на Силт

Возможные отмены поездов на остров Силт были пересмотрены, согласно Мадсену. Так как остров не доступен на дороге, все пригородные поезда между Вестерландом и Нибеваллем останутся нетронутыми. Однако спринтерские поезда по выходным между Гамбургом и Нибеваллем будут иметь краткие сокращения.

RE7 также будет затронут этими изменениями. Один поезд в каждом направлении будет отменен по выходным в позднем ночном движении между Гамбургом и Килем. Аналогичные корректировки применяются к RE8, который ходит из Гамбурга в Любек. Переговоры с железнодорожной компанией "erixx" о возможных отменах в сети между Килем и Любеком все еще продолжаются.

Несмотря на давление на штат сэкономить средства, отмена некоторых поездов на Силт была пересмотрена из-за уникальных проблем с доступностью. Другие федеральные земли также ищут дополнительное финансирование или альтернативные решения от федерального правительства, чтобы избежать подобных отмен.

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