- Отложение суда в Ротсбаре против капитана Орбана из РБ

Апелляционное слушание, назначенное для обжалования красной карточки, показанной капитану РБ Лейпциг Вилли Орбану, перенесено на более раннюю дату. Немецкий футбольный союз объявил об этом сегодня, сообщив, что оно теперь состоится в четверг в 13:00, а не в понедельник, как было запланировано. Орбан оспаривает решение спортивного суда, которое запретило ему участвовать в двух матчах лиги. В результате Орбан продолжит отбывать дисквалификацию в течение этого периода и, к сожалению, пропустит ожидаемый матч Бундеслиги против действующих чемпионов Байера Леверкузен в субботу в 18:30/Sky.

В 85-й минуте победного матча РБ Лейпциг против Бохума в прошлую субботу Орбан намеренно фолил на нападающего соперника Майрона Бода, что привело к красной карточке. Тренер Марко Розе надеялся на снисхождение, заявляя, что Орбан едва коснулся мяча.

Немецкий футбольный союз объявил, что апелляционное слушание Орбана против его красной карточки больше не состоится в следующем понедельник, а в четверг в 13:00. Несмотря на перенос даты, дисквалификация Орбана, вынесенная спортивным судом за два матча лиги, все еще применяется, что влияет на его участие в важном матче Бундеслиги РБ Лейпциг против Байера Леверкузен.

Читайте также: